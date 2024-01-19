恐怖意外！ 4 歲男童坐父摩托車前座 突遭風箏線割喉當場爆血慘死

印度慶典「風箏節」（ Uttarayan，又名Makar Sankranti ）於每年1月14日舉行，當中也有人會在風箏線上放磨粉以割斷競爭對手的風箏線取得勝利。不過本來該是歡慶的樂事，最終卻釀成慘劇。單在古吉拉特邦（ Gujarat ）就已有6人於活動期間意外死亡，當中最小的只有4歲，因被風箏線割破喉嚨，導致失血過多當場死亡。

綜合印媒報導，古吉拉特邦（ Gujarat ）居民於14日舉行慶典放風箏，當中馬希薩加爾縣（ Mahisagar ） 1名4歲男童馬奇（ Tarun Machhi ），於當日下午乘坐父親的摩托車回家，在途經博拉迪村（ Boradi Village ）附近時發生不幸。坐在摩托車前座的馬奇被突如其來的風箏線割破喉嚨，大量鮮血湧出，最終不幸身亡。

根據科坦巴警局（ Kothamba ）官員表示，馬奇頸部有一道明顯傷痕，由於傷口很深，在急救前就已經因失血過多而死。而有份負責救護車服務的EMRI綠色健康服務公司（ EMRI Green Health Sevices ）表示，至少有66人在慶典間因風箏線受傷求助。

據報，古吉拉特邦14日至15日一連兩天都有慶典活動，及至15日傍晚，連同死者馬奇在內，已有6人於活動間意外死亡。1名13歲少年放風箏時觸電而死;1名10歲男童從高壓電纜取下風箏時觸電身亡;1名48歲農夫及1名20歲男子騎自行車時被風箏線割破喉嚨死亡;1名男子騎自行車時被風箏線纏繞頸部，車輛失控翻側，坐在後座的45歲妻子摔倒時頭部嚴重受傷而死。

年齡最小的死者僅4歲，因被風箏線割破喉嚨，失血過多而死。（示意圖／Ingimage）

另外，拉傑科德民用醫院（ Rajkot Civil Hospital ）院長蒂瓦里（ Radheshyam Tiwari ）表示，截至15日早上，慶典開始的24小時內就已經有80人因被風箏線割傷頸部而求醫，當中不少人需要進行手術及縫針。

因風箏節出現傷亡的不只人類，卡魯納（ Karuna ）動物救援組織2日來共收到1959宗求助電話，有市民報稱發現受傷的動物及鳥類，大部份是被風箏線纏繞在樹木或電線杆上。

由於傷亡意外眾多，已引起各界觀望，有指當局將調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》