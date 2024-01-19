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美國男死亡火化 家屬收骨灰3月後接視訊見「復活」 悉真相傻眼

香港01／ 撰文：夏洛特
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

美國近日發生1宗過分「認錯屍體身份」事件，1名有毒癮的23歲青年與家人沒有往來多年，其家人突然收到法醫部門通知青年因服藥過量死亡，遺體已被火化。家人傷心地取回骨灰保管，然而3個月後，法醫部門竟再次致電通知指當局「弄錯」，把陌生屍體當成青年，事實上青年仍然在戒毒康復中心活得很好的。

美國近日發生1宗過分「認錯屍體身份」事件，1名有毒癮的23歲青年與家人沒有往來多年，其家人突然收到法醫部門通知青年因服藥過量死亡，遺體已被火化。家人傷心地取回骨灰保管，然而3個月後，法醫部門竟再次致電通知指當局「弄錯」，把陌生屍體當成青年，事實上青年仍然在戒毒康復中心活得很好的。

上月18日，蒙諾瑪郡法醫辦公室終於發現在處理「蔡斯遺體」時出錯，把陌生屍體誤當成蔡斯，故於翌日前往蔡斯所在的戒毒康復中心向他道歉及解釋。原來工作人員在波特蘭市（ Portland ）發現該具屍體，遺體上有蔡斯在戒毒康復中心被偷走的錢包，裡面有1張充滿污漬的俄勒岡州臨時駕照。工作人員辨認出證件上的蔡斯全名，就以為屍體是蔡斯，加上法醫辦公室沒有認屍設施，而蔡斯家屬也拒絕前往殯儀館認屍，因此火化屍體前沒有認識蔡斯的人見過屍骸。

美國有法醫辦公室認錯屍體，誤將陌生屍體當成23歲男子蔡斯（Tyler Chase）。（TikTok影片截圖）
美國有法醫辦公室認錯屍體，誤將陌生屍體當成23歲男子蔡斯（Tyler Chase）。（TikTok影片截圖）

蔡斯的表姐羅薩萊斯（Latasha Rosales ）表示，2020年他們才剛失去蔡斯母親，2023年又得知蔡斯「去世」，眾人都傷感不已，還在社交平臺上發文道別。所以當她上月19日收到當局電話稱蔡斯沒死時，還以為是詐騙電話，直至對方進行視訊通話，讓她在手機上看到「活著的蔡斯」她才明白一切，「很難相信居然會發生這種事，這太不合理了！」。

據報，蒙諾瑪郡法醫辦公室每年要處理約3,500例死亡調查，一般會通過指紋配對、檢查死者攜帶的身份證或讓家人查看屍體來辨認屍體。經過是次糊塗後，當局已審查相關做法，並承諾改善，日後不會僅靠臨時身份證明文件確認屍體身份，必須再進行指紋鑒證識別身份。另外，當局也已識別出該具陌生遺體身份，並通知其家屬。

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文章授權轉載自《香港01》

青年 戒毒 詐騙 殯儀館

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