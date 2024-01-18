15歲開始生！女子35歲已是12孩子的媽 網批：根本自私

聯合新聞網／ 綜合報導
布利特妮生了12個孩子，感情非常好。圖擷自太陽報
布利特妮生了12個孩子，感情非常好。圖擷自太陽報

美國一名女子從15歲那年就開始生小孩，雖然今年她才35歲，卻已經是12個孩子的媽。不過這樣的行為不被網友認同，有不少網友罵她太自私，根本沒有顧及孩子的需要。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年35歲的布利特妮（Britni Church）來自坎薩斯州，是一名全職媽媽。她第一次懷孕的那年是15歲，在16歲時生下老大。接著她幾乎年年懷孕，分別在17歲、18歲、19歲、21歲、23歲、26歲、28歲、30歲和32歲生子。

雖然有12個孩子，但他們其實同母異父的孩子。布利特妮說，她在18歲那年，有3個孩子時就認為前夫常常虐待她，但為了讓孩子們有「正常」的家庭，她選擇不離婚，又生了3個孩子。

後來布利特妮實在無法再經營這段關係，決定帶著6個孩子離婚。她在25歲那年遇見現任丈夫，兩人又另外生了6個孩子，其中有3個是3胞胎，因此現在他們組成一個14人的大家庭。

雖然有不少網友認為大家庭很熱鬧、認為有個大家庭很美好，但也有許多網友不認同布利特妮的做法。有網友嗆說：「難道妳不知道自己的排卵期是什麼時候嗎？」、「收集孩子超噁心」、「生那麼多小孩真的很自私」。

不過針對這些留言，布利特妮表示，當初她帶著6個孩子離婚時，的確覺得有點丟臉，怎會落得單親的下場。不過她從來不覺得有那麼多的孩子是件壞事，即使給她全世界，她也不願意交換自己的孩子。

離婚

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