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影／她和前夫、現任丈夫同住一屋簷下 背後原因超感人

聯合新聞網／ 綜合報導
克莉絲後來認識了詹姆士，決定再婚一起照顧無自理能力的前夫。圖擷自太陽報
克莉絲後來認識了詹姆士，決定再婚一起照顧無自理能力的前夫。圖擷自太陽報

美國一名女子現在同住的對象除了現任丈夫之外，還有她的前任丈夫。雖然聽起來很奇怪，但其實背後原因超感人，原來前夫在婚後兩年就因車禍腦部嚴重受傷，幾乎失去自理能力，也無法履行婚姻義務。女子依然渴望建立家庭生孩子，所以和現任丈夫再婚。不過女子依然堅守當初的婚姻誓言，過去10幾年來依然與前夫同住並照顧他。

據《太陽報》（The Sun）報導，克莉絲（Kris）和前夫布蘭登（Brandon）本來是一對人人稱羨的愛侶。兩人在分別16和15歲時認識交往，在克莉絲22歲那年結婚。

想不到婚後才兩年，這對夫妻就遇上生命中最大的挑戰。布蘭登開車出門時遭卡車追撞，一度昏迷兩個月。雖然後來布蘭登被救活，但因為嚴重的腦部損傷，他只能坐輪椅、溝通困難，食衣住行等都需要他人協助照顧。在照顧布蘭登兩年之後，克莉絲決定自己應該要認識新對象。

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兩人離婚以後，克莉絲依然與布蘭登同住，持續照顧他。2014年，克莉絲認識後來的丈夫詹姆士（James）。他在得知克莉絲和布蘭登的狀況以後，不但沒有退卻，反而表示自己願意跟克莉絲一起照顧布蘭登。

詹姆士不但接受跟布蘭登一起同住，更協助克莉絲幫布蘭登換衣服、餵食，從來沒有一絲怨言。克莉絲說自己自從布蘭登車禍以後，就再也無心慶祝聖誕節。但在認識了詹姆士之後，那年她終於感覺看見了生命中的亮光，再有動力慶祝一切的節日。

這個特殊家庭的故事在TikTok上爆紅，不少網友都很感動克莉絲的不離不棄，也很感動詹姆士願意加入照顧者的行列。

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