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紅包一出手好幾萬！小孩一看這張貼紙忍不住高呼：詐欺！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友發給小孩子紅包，卻每包都標上了打折字樣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友發給小孩子紅包，卻每包都標上了打折字樣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

小孩子在新年春節最期待的，就是「發紅包」的時候。日本雖然也有發紅包的習俗，不過現在日本新年以西曆為準，因此會選在跨年後過新年、發紅包。近來有位日本網友，就分享今年在發紅包時，所遇上的趣事。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「鯨武長之介」1月1日過新年，替幾位小孩子準備了紅包。在紅包上頭，分別寫上了「2萬日圓」、「3萬日圓」等等字樣，最高甚至還來到「8萬日圓」（1萬日圓約相當於新台幣2130元），看似出手十分闊綽。

然而，在這些紅包的下面，卻都貼著一張超市或一些商店常見的特價貼紙，上投標明「本商品扣除標價的90％」，等於上面的價碼通通得打一折，8萬日圓只剩下8千而已。於是小孩子在收到紅包後，紛紛表示這根本是詐欺，不過也知道不可能真的給到8萬，本來就是博君一笑，因此也沒有太計較。

許多網友也紛紛表示「這個會生氣吧」、「超想維持原價」、「明年就倒過來做吧」、「這太好笑了」、「貼紙很精美耶」、「應該改成『增加多少』」、「如果不是打折，而是改成『加量不加價』或許會比較開心」、「小孩子看到當然會抗議啦」、「如果是昨天發紅包，搞不好就是原價囉」。

紅包 日本 小孩

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