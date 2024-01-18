紅包一出手好幾萬！小孩一看這張貼紙忍不住高呼：詐欺！
小孩子在新年春節最期待的，就是「發紅包」的時候。日本雖然也有發紅包的習俗，不過現在日本新年以西曆為準，因此會選在跨年後過新年、發紅包。近來有位日本網友，就分享今年在發紅包時，所遇上的趣事。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「鯨武長之介」1月1日過新年，替幾位小孩子準備了紅包。在紅包上頭，分別寫上了「2萬日圓」、「3萬日圓」等等字樣，最高甚至還來到「8萬日圓」（1萬日圓約相當於新台幣2130元），看似出手十分闊綽。
然而，在這些紅包的下面，卻都貼著一張超市或一些商店常見的特價貼紙，上投標明「本商品扣除標價的90％」，等於上面的價碼通通得打一折，8萬日圓只剩下8千而已。於是小孩子在收到紅包後，紛紛表示這根本是詐欺，不過也知道不可能真的給到8萬，本來就是博君一笑，因此也沒有太計較。
お年玉、年齢相応の額を現金で配ったのに娘たちや親戚っ子から詐欺だと文句を言われた😢 pic.twitter.com/qzsNIaM9Gw— 鯨武 長之介@ 発売中【PCエンジン&メガドライブ発売中止ゲーム図鑑】 (@chou_nosuke) January 1, 2024
許多網友也紛紛表示「這個會生氣吧」、「超想維持原價」、「明年就倒過來做吧」、「這太好笑了」、「貼紙很精美耶」、「應該改成『增加多少』」、「如果不是打折，而是改成『加量不加價』或許會比較開心」、「小孩子看到當然會抗議啦」、「如果是昨天發紅包，搞不好就是原價囉」。
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