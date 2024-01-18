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情趣旅館撞見男友劈腿現場 女作家抓狂卻被反問「妳不也在這」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女作家在情趣旅館工作到一個段落時，意外現場抓包男友劈腿。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位女作家在情趣旅館工作到一個段落時，意外現場抓包男友劈腿。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

劈腿事件發生時，會嚴重破壞男女之間的情感。特別是在被抓包的現場，雙方肯定會為此大吵起來。當時的地點與畫面，恐怕也讓人永生難忘。近來一位日本女性作家，就分享了自己曾遇到的往事。

日本作家吉澤在媒體「日刊SPA！」分享，有一次他為了採訪某位性感女星，於是到了歌舞伎町的一家高級情趣旅館。採訪工作結束後，吉澤覺得相當疲累，本來想立刻躺下來休息，但又認為難得來一次高級旅館，這樣睡掉太可惜了，於是決定到附近便利商店買飲料，想悠閒地度過入住的時間。

到了下午四點，準備接近check out的時候，吉澤才依依不捨地前往大廳。結果在櫃臺前，她到自己的男朋友竟然出現在那裡，還和一位不明女性手指交扣。吉澤立刻氣得上前質問，男友一開始還想裝沒聽到，後來改回嘴「妳不也在這裡」，吉澤則反駁自己是為了工作而來，要男友給個交代。

兩個人自然當場吵了起來，男友的小三看著眼下狀況，還問說：「這裡沒我的事了，我可以先回去了嗎」。後來兩人也分手了，然而對吉澤而言，每次到了情趣旅館，都忍不住想起這段往事，讓她總是內心詛咒，希望前男友會遭到報應。

男友 日本 分手

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