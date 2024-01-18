情趣旅館撞見男友劈腿現場 女作家抓狂卻被反問「妳不也在這」

生活中雖然有許多不如意的事情，不過有時越是在艱難中，越可能會碰到願意伸出援手，拉抬自己一把的好人。甚至這樣的人不限於親朋好友，更可能是素不相識的陌生人，而藉由這樣的幫助，更能體會到人間的溫情。

2024-01-18 08:20