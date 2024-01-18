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裸男潛入豬欄性侵懷孕母豬 疑用一物色誘！飼主親睹經過崩潰

香港01／ 爆檸哥／報導
示意圖／ingimage
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泰國發生駭人性侵案！一名男子據指潛入一個豬欄，性侵了一頭懷孕母豬，而作案過程更被女飼主發現斷正，警方接報到場調查，懷疑該男用一物色誘母豬犯案。

據泰國網媒《The Thaiger》報導，事件發生在泰國東北部的武里南府（Changwat Buri Ram）。受害豬的姓「kong」女飼主透露，她共養了三頭豬，受害豬當時只有九個月大，並懷孕兩個月。

案發當日1月13日晚上10點，她正在網上搜尋如何幫助母豬生BB的資訊。就在此時她突然聽到離她家大約20 公尺的豬欄傳出詭異聲音，她以為母豬要分娩，於是打開窗戶查看，驚見一名身高約155cm的裸體男子，正在性侵那頭懷孕母豬。

她不敢出去查看，於是決定在屋內大聲喊叫，試圖阻止該變態男親吻母豬。據悉該男聽到女飼主的尖叫聲後，嚇到急忙逃跑，但由於女飼主當時受驚過度，當刻沒有錄影或錄音，事後她報告給當地區長。

當晚警察到場調查，發現該被性侵母豬的生殖器腫脹，而豬欄內和附近的道路上發現了腳印，而豬欄周圍散落不少米糠，懷疑有人用米糠吸引母豬注意。而事件引起當地居民擔心，對方會再次犯案，目前警方仍在追查該男子的行蹤。

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文章授權轉載自《香港01》

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