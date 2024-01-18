他被甩後與女同事「0交往」閃婚 母一句「和我有一樣的氣味」神預言結局

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位男子在妻子外遇後，才發現母親早就預料到這件事。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位男子在妻子外遇後，才發現母親早就預料到這件事。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

相傳「女人的第六感」相當準確，特別是在感情事物上面，總是能從一些微妙的蛛絲馬跡，察覺不為人知的真相。有位日本男性，就在妻子發生外遇後，才想起當初母親就曾告誡，透露對方並不單純。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，一位化名久田和喜的50多歲男子，過去被母親單獨扶養長大，但他從未過問為什麼，而且母親的工作穩定，也讓和喜一直不愁吃穿。成年之後，和喜曾經過一次女友，但是被甩掉，於是安慰自己「不交女友也沒差」一陣子，但自己內心卻還是渴望感情。

後來，和喜的一位女同事和上司外遇，但後來又被上司甩了，在某次喝醉大哭出來。和喜本來就對這位女同事有好感，於是當場告白，雖然雙方都對此嚇一大跳，但竟然也就這麼在交往0天的狀況下決定結婚了。然而，母親卻警告和喜，表示媳婦身上有「和她一樣的味道」。

結婚之後，和喜明顯感覺到妻子和母親不對盤，甚至後來母親生了大病，妻子都不願去探望他。往後母親去世，一位陌生男子來參加喪禮，和喜才發現對方是自己的親生父親，也瞭解到過去之所以被單親帶大，跟外遇的糾紛有關係。

後來和喜發現到妻子有外遇行為，感嘆母親的直覺果然準確，也難怪當初兩人會處不來。心灰意冷之下，和喜也和其他女人有染，夫妻之間的關係走向決裂。最後和喜決定離開家中，獨自遠走高飛，繞了一大圈之後，終究回到沒有感情的生活。

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