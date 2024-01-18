宴會上被當眾羞辱讓她嚎啕大哭 陌生司機一句話救贖了她「一輩子永遠記得」

生活中雖然有許多不如意的事情，不過有時越是在艱難中，越可能會碰到願意伸出援手，拉抬自己一把的好人。甚至這樣的人不限於親朋好友，更可能是素不相識的陌生人，而藉由這樣的幫助，更能體會到人間的溫情。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位化名O小姐的50多歲女士，過去20多歲時的第一份工作，是在服飾店上班。由於不熟悉的關係，讓她在工作中經常出錯，惹得一些前輩們對她並不滿意。直到過了好一陣子，狀況才比較好轉。

有一次同事們一起聚會吃飯，席間包括幾位跟O小姐感情特別差的前輩。途中，有兩位前輩特地把O小姐叫過去，然後在眾人面前，一一細數O小姐有什麼做不好的地方。O小姐在幾十人面前遭到羞辱，頓時心情沉到谷底。

後來O小姐搭計程車回去，忍不住在車上哭了出來，一路哭了十幾分鐘的車程。看她這麼傷心，司機突然跟她說：「雖然我不清楚怎麼了，不過肯定會沒事的。」並且拿出衛生紙鼓勵她。

O小姐如今回想，已經不記得那位司機的名字，或是所屬於哪個車隊，但她卻一直記住這句話。如今儘管超過十年，每當遇到低潮時，這句話總是能夠鼓勵她，讓她能夠再一次面對艱難的狀況，對那位司機非常感激。