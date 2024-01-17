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行李轉盤驚見鯛魚頭、味噌豬排！ 日本機場意圖使人流口水「想飛過去看」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本中部國際機場在國內線的行李轉盤上，放了當地美食的食物模型。圖擷自IG
日本中部國際機場在國內線的行李轉盤上，放了當地美食的食物模型。圖擷自IG

乘坐飛機旅遊時，多半會使用到行李托運的服務。在下機之後，許多遊客都會聚集在行李托運的轉盤邊，等待領取自己的東西。近來在日本中部國際機場，轉盤上除了行李之外，還多了一項相當特別的東西，讓等待行李的客人在無聊時，能夠轉換一下心情。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本愛知縣常滑市的中部國際機場，國內線行李轉盤上意外出現了「食物模型」，上頭有著許多日式及愛知縣在地料理，像是炸蝦、雞翅、味噌豬排或台灣拉麵等等，讓人看了口水直流。

這些東西並非某人的貨物，而是機場官方擺設的東西。除了前述的料理之外，還有以鯛魚頭和壽司設計的模型等等。除了吸引到關注之外，製造商「さんぷる工房セントレア店」還有在機場內設店，提供有興趣的旅客隨時前往參觀。

官方影片發布至今，也引起許多迴響，不少人紛紛表示「好想過去看看」、「好棒的幽默感」、「希望國際線也能夠引進」、「一定要在國際線也嘗試一下」、「一定會受到外國旅客歡迎的」、「我都是搭國際線，看不到這個要哭了」、「好像大分機場也有用同一招」、「影片有點快，希望能夠慢慢欣賞」。

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