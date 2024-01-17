快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12歲兒拒做家事！媽怒拿廚刀狂斬 他負傷逃去鄰居家求救

香港01／ 撰文：李納德
圖為示意圖／Ingimage
圖為示意圖／Ingimage

教兒子竟教到動刀？馬來西亞發生母親斬兒子事件，當地1名12歲男生因為拒絕幫忙做家事，母親一氣下竟然拿廚房刀狂斬其手腳，他逃出家中向鄰居求救，鄰居嚇到報警。警方到場拘捕母親，她直認責罵無用後，氣到失去理智才傷害兒子。警方將依刑法持武器傷人調查，而男生送院後要縫5針。

馬媒報導，事發在吉隆坡鵝嘜甘榜占卡，1月5日晚上11時，有名男童逃出家中向鄰居求救，當時他的手腳均被斬傷，鄰居馬上報警。

警方到場查看男童情勢後，即到其家中查問母親。該名火爆媽媽指兒子拒絕做家事，她氣得失去理智，手上拿住廚房刀的她因此才失控傷害兒子，警方撿走涉案刀具並拘捕母親。

雪州總警長拿督胡仙表示，警方6日凌晨1時已拘捕女疑犯，她已承認自己在責罵兒子不願意做家事後，氣得拿廚房刀犯案。男生手腳受傷，送院治療後要縫4至5針，將循刑法典持武器傷人方向調查，母親被捕後曾還柙2天。

延伸閱讀：

網紅請「勇士」替3隻小鱷魚洗澡！10分鐘做3步驟　聲稱：不咬人的

絕世好老闆？為犒賞員工竟「帶去名牌店任買」　結果埋單呢個數

文章授權轉載自《香港01》

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

馬來西亞

延伸閱讀

日本「怪物毒親」殺母慘劇：學歷執念崩潰的教育虐待問題

相關新聞

12歲兒拒做家事！媽怒拿廚刀狂斬 他負傷逃去鄰居家求救

教兒子竟教到動刀？馬來西亞發生母親斬兒子事件，當地1名12歲男生因為拒絕幫忙做家事，母親一氣下竟然拿廚房刀狂斬其手腳，他逃出家中向鄰居求救，鄰居嚇到報警。警方到場拘捕母親，她直認責罵無用後，氣到失去理智才傷害兒子。警方將依刑法持武器傷人調查，而男生送院後要縫5針。

日本地鐵站撿一物！他發文突收一排「新婚快樂」 台網笑：原來日本也知道

近日有日本網友在地鐵站外撿到「一個紅包」，他不解的發文詢問，沒想到卻收到一連串的「恭喜」，也有日本網友替原PO解惑…

這瓶不單純！日本「飲料」標No Drink 老司機秒懂羞曝：不會尷尬嗎

不少台人喜歡去日本遊玩，但在購買飲料時可要小心，免得買成「這一味」。有網友表示，自己在某間店裡看到一些貼著「No Drink」標語的飲料…

開箱秘魯外星人？法醫鑑定後解密真相

路透報導，秘魯海關去年在某機場查獲神祕紙箱中裝有一對「外星人木乃伊」，如今秘魯法醫和司法鑑定研究所考古學專家出面證實，所...

卡哇伊！日本女孩出現新圍巾綁法 網嗨翻：芙莉蓮帶起潮流

不少人模仿千年精靈芙莉蓮以類似蝴蝶結的方式圍起新樣式的圍巾綁法，許多日本女性也在X平台分享自己成功綁出「芙莉蓮圍巾捲」的照片，也有人以圖解教導民眾如何綁該款「芙莉蓮圍巾捲」。

爸爸竟是哥哥！12歲童得知身世真相崩潰 結局超反轉

家家有本難唸的經，如果涉及小朋友，情況就更加複雜。外國一名男子在網上表示，自己23歲時，母親產下胞弟後和父親離婚，兩人不願意撫養小朋友，他願意一力承擔照顧胞弟，甚至成為法定監護人，胞弟懞然不知，以為哥哥是其親生父親，兄弟變父子一起生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。