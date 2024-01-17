12歲兒拒做家事！媽怒拿廚刀狂斬 他負傷逃去鄰居家求救

教兒子竟教到動刀？馬來西亞發生母親斬兒子事件，當地1名12歲男生因為拒絕幫忙做家事，母親一氣下竟然拿廚房刀狂斬其手腳，他逃出家中向鄰居求救，鄰居嚇到報警。警方到場拘捕母親，她直認責罵無用後，氣到失去理智才傷害兒子。警方將依刑法持武器傷人調查，而男生送院後要縫5針。

馬媒報導，事發在吉隆坡鵝嘜甘榜占卡，1月5日晚上11時，有名男童逃出家中向鄰居求救，當時他的手腳均被斬傷，鄰居馬上報警。

警方到場查看男童情勢後，即到其家中查問母親。該名火爆媽媽指兒子拒絕做家事，她氣得失去理智，手上拿住廚房刀的她因此才失控傷害兒子，警方撿走涉案刀具並拘捕母親。

雪州總警長拿督胡仙表示，警方6日凌晨1時已拘捕女疑犯，她已承認自己在責罵兒子不願意做家事後，氣得拿廚房刀犯案。男生手腳受傷，送院治療後要縫4至5針，將循刑法典持武器傷人方向調查，母親被捕後曾還柙2天。

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文章授權轉載自《香港01》

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