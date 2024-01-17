聽新聞
test
0:00 / 0:00
12歲兒拒做家事！媽怒拿廚刀狂斬 他負傷逃去鄰居家求救
教兒子竟教到動刀？馬來西亞發生母親斬兒子事件，當地1名12歲男生因為拒絕幫忙做家事，母親一氣下竟然拿廚房刀狂斬其手腳，他逃出家中向鄰居求救，鄰居嚇到報警。警方到場拘捕母親，她直認責罵無用後，氣到失去理智才傷害兒子。警方將依刑法持武器傷人調查，而男生送院後要縫5針。
馬媒報導，事發在吉隆坡鵝嘜甘榜占卡，1月5日晚上11時，有名男童逃出家中向鄰居求救，當時他的手腳均被斬傷，鄰居馬上報警。
警方到場查看男童情勢後，即到其家中查問母親。該名火爆媽媽指兒子拒絕做家事，她氣得失去理智，手上拿住廚房刀的她因此才失控傷害兒子，警方撿走涉案刀具並拘捕母親。
雪州總警長拿督胡仙表示，警方6日凌晨1時已拘捕女疑犯，她已承認自己在責罵兒子不願意做家事後，氣得拿廚房刀犯案。男生手腳受傷，送院治療後要縫4至5針，將循刑法典持武器傷人方向調查，母親被捕後曾還柙2天。
延伸閱讀：
網紅請「勇士」替3隻小鱷魚洗澡！10分鐘做3步驟 聲稱：不咬人的
文章授權轉載自《香港01》
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言