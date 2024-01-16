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這瓶不單純！日本「飲料」標No Drink 老司機秒懂羞曝：不會尷尬嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，自己在日本某間店裡看到一些飲料上貼著「No Drink」、中文「不是飲料」的標語。圖／截自小紅書
有網友分享，自己在日本某間店裡看到一些飲料上貼著「No Drink」、中文「不是飲料」的標語。圖／截自小紅書

不少台人喜歡去日本遊玩，但在購買飲料時可要小心，免得買成「這一味」。有網友表示，自己在某間店裡看到一些飲料上貼著「No Drink」、中文「不是飲料」的標語，對此有人好奇問道：「難道不是（飲料）嗎？」，就有老司機羞曝「廣告詞是盡情享受慾望，還是特產，你猜一下是什麼」、「買右二！淡淡茶香、黏度適中、易清洗」。

一位網友在小紅書發文表示，自己身處日本，在某間店裡看到這些「以假亂真」的塑膠瓶罐，「真的差點以為是飲料」。原PO也貼出一張照片，只見貨架上擺滿日本著名綠茶、檸檬水，並標上價格，乍看之下和一般飲料無異，不過架上貼著「No Drink」、「不是飲料」等標語，似乎暗示了這些「飲料」的來頭不簡單。

貼文曝光後，有人好奇提問：「難道不是嗎？」、「不是左邊綠茶，中間礦泉水，右邊檸檬水嗎」、「所以這個是幹嘛的？」。便有老司機揪出瓶身上的說明直呼不單純，「潤滑油，本人當時看見這玩意研究了半天」「潤滑油，本人當時看見這玩意研究了半天」、「一個寫著龜頭，一個寫著sex，還有一個寫著性慾」、「廣告詞是盡情享受慾望，還是特產，你猜一下是什麼」、「買右二！淡淡茶香、黏度適中、易清洗」。

得到答案的網友則紛紛驚呼，「情趣用品怎麼能這麼以假亂真，我是真沒往那方面想啊」、「第一眼一看這不是茶嗎？為啥不能喝，第二眼看評論，好傢伙」、「日本這個隱藏的好啊，拿到街上都不知道是什麼，促進消費了」、「都讓我有股衝動買回去整人」、「買的時候拿在手上，在馬路上不會尷尬吧」、「要不是刷到這篇我真有可能會拿」、「所以是上面那個口，還是下面那個口飲用啊？」、「這包裝還蠻隱密的，放床頭不怕」、「已經看到過好多，不能吃的做成吃的樣子了啊，你們日本估計是太多人拿錯了，甚至還標了中英文，笑鼠」。

日本 小紅書

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