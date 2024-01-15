會議進行一半驚覺「中3千萬大獎」 他急控制表情曝：真的好難忍

中獎難求尤其大獎更難，因此中獎時，喜悅之情通常溢於言表難以隱藏。日前美國愛達荷州一名男子在進行視訊會議時，意外發現自己中了100萬美元（約新台幣3109萬元），事後他表示，當時因為會議正在進行中，所以他很努力地控制表情，但卻很難掩飾中獎的興奮。

根據《每日鏡報》報導，男子和家人在外度假時，由於工作因素須在線上參加視訊會議。而他在會議開始前3分鐘，看到桌上的彩券，就順便拿起來對獎消磨時間，沒想到一查不得了，當看到顯示的中獎數字時，男子以為自己輸入錯誤，立馬跑下樓，請妻子打電話給彩券公司確認。

當會議進行到一半，妻子傳訊息表示「很抱歉通知你」，接著中間出現很長的停頓，沒過多久妻子再次傳訊息，「但已經確認中獎了」。男子解釋自己當下相當驚喜，不過因為仍在工作會議中，因此他試圖隱藏喜悅之情，但他透露中獎的興奮感「真的很難掩飾」。

而男子後續也分享，將把這筆意外之財作為孩子大學教育金。此外，販售彩券的加油站也因此獲得2萬美元（約新台幣62.2萬元）的獎金。報導中更是指出，愛達荷州的100萬美元抽獎活動在短短36天內售出45萬張，中獎男子則在此活動中成為首位百萬美元中獎者，相當幸運。