快訊

旅客提早3小時到！怒等安檢怕趕不上飛機 桃機回應了

全校剩5名學生6位教職員 這所學校決定8月起停辦

會議進行一半驚覺「中3千萬大獎」 他急控制表情曝：真的好難忍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子在視訊會議時，發現自己中了100萬美元。事後他表示，當時在會議中，他很努力地控制表情，但卻很難掩飾興奮。示意圖/ingimage
一名男子在視訊會議時，發現自己中了100萬美元。事後他表示，當時在會議中，他很努力地控制表情，但卻很難掩飾興奮。示意圖/ingimage

中獎難求尤其大獎更難，因此中獎時，喜悅之情通常溢於言表難以隱藏。日前美國愛達荷州一名男子在進行視訊會議時，意外發現自己中了100萬美元（約新台幣3109萬元），事後他表示，當時因為會議正在進行中，所以他很努力地控制表情，但卻很難掩飾中獎的興奮。

根據《每日鏡報》報導，男子和家人在外度假時，由於工作因素須在線上參加視訊會議。而他在會議開始前3分鐘，看到桌上的彩券，就順便拿起來對獎消磨時間，沒想到一查不得了，當看到顯示的中獎數字時，男子以為自己輸入錯誤，立馬跑下樓，請妻子打電話給彩券公司確認。

當會議進行到一半，妻子傳訊息表示「很抱歉通知你」，接著中間出現很長的停頓，沒過多久妻子再次傳訊息，「但已經確認中獎了」。男子解釋自己當下相當驚喜，不過因為仍在工作會議中，因此他試圖隱藏喜悅之情，但他透露中獎的興奮感「真的很難掩飾」。

而男子後續也分享，將把這筆意外之財作為孩子大學教育金。此外，販售彩券的加油站也因此獲得2萬美元（約新台幣62.2萬元）的獎金。報導中更是指出，愛達荷州的100萬美元抽獎活動在短短36天內售出45萬張，中獎男子則在此活動中成為首位百萬美元中獎者，相當幸運。

彩券 美國

延伸閱讀

參加雨林馬拉松留影 回家一看照片嚇傻：出現恐怖鬼魅

影／夫妻買58年老宅發現神奇密室 裡頭有怪娃娃超級毛

救護車陷坑洞一震！8旬翁「死而復生」 家屬激動喊奇蹟：葬禮都準備好了

美國7歲女童獲健美冠軍！ 每周狂練4次公開「超猛冰塊腹肌」

相關新聞

拿下「反賊」與「粉紅」的濾鏡：我在日本遇到的中國留學生們

前年（2022）一天中午，上完課到京都大學學生餐廳的露台吃午餐。京都秋高氣爽，銀杏滿樹金黃，隱約聽到隔壁桌兩個女生的中國腔華語，而且一直出現關鍵詞「台灣」，我終於忍不住亂入：「嗨，因為我一直聽到你們在聊台灣，需要我來做一點補充嗎？」

好地獄！日本水族館這樣展示鮭魚寶寶 網笑：提前告知未來

這樣展示海產動物，是否合適？日本有水族館為了以更特別方式吸引來賓，居然在鮭魚寶寶（即鮭魚卵）的展區內，放置了一碗白飯模型，當鮭魚寶寶在飯碗上時，就如同將被享用的鮭魚卵丼飯，令人留下深刻印象。不少網民都笑稱「很地獄」...

救護車陷坑洞一震！8旬翁「死而復生」 家屬激動喊奇蹟：葬禮都準備好了

印度哈里亞納邦（Haryana）近期發生一起離奇的死而復生事件。1位80多歲老翁被醫師判定死亡，在運送至埋葬地的途中，救護車駛過路面一處坑洞，車體劇烈搖晃竟因此把老翁「搖活」，當時車上包括醫護人員與陪同老翁的孫子都嚇壞了，醫護人員當即將老翁送往鄰近醫院，目前老翁仍在醫院進行後續治療。

婚禮上新郎突做「一事」 害新娘出醜被恥笑...結婚2日即離婚

夫妻之間缺少尊重實在難以走下去。外國有女網友見男友在婚禮前不斷在網上觀看惡搞新娘影片，心感不妙，於是提前警告對方不要在婚禮上做惡作劇，否則會與他分手。可是對方當耳邊風，在婚宴...

會議進行一半驚覺「中3千萬大獎」 他急控制表情曝：真的好難忍

中獎難求尤其大獎更難，因此中獎時，喜悅之情通常溢於言表難以隱藏。日前美國愛達荷州一名男子在進行視訊會議時，意外發現自己中了100萬美元（約新台幣3109萬元），事後他表示，當時因為會議正在進行中，所以他很努力地控制表情，但卻很難掩飾中獎的興奮。

美國7歲女童獲健美冠軍！ 每周狂練4次公開「超猛冰塊腹肌」

不少人會透過健身，打造健康、強壯的體態。據外媒《Mail Online》報導，美國洛杉磯一名7歲的女童金莉（Kynlee）在選美比賽中，展現出完美的六塊腹肌，成功奪得冠軍，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。