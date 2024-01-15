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救護車陷坑洞一震！8旬翁「死而復生」 家屬激動喊奇蹟：葬禮都準備好了

聯合新聞網／ 綜合報導
1位80多歲老翁被判定死亡，運送至埋葬的過程中，救護車駛過一處坑洞，車體搖晃竟意外使老翁「死而復活」。示意圖/ingimage
1位80多歲老翁被判定死亡，運送至埋葬的過程中，救護車駛過一處坑洞，車體搖晃竟意外使老翁「死而復活」。示意圖/ingimage

印度哈里亞納邦（Haryana）近期發生一起離奇的死而復生事件。1位80多歲老翁被醫師判定死亡，在運送至埋葬地的途中，救護車駛過路面一處坑洞，車體劇烈搖晃竟因此把老翁「搖活」，當時車上包括醫護人員與陪同老翁的孫子都嚇壞了，醫護人員當即將老翁送往鄰近醫院，目前老翁仍在醫院進行後續治療。

根據《NDTV》報導，這名80多歲老翁已經使用呼吸器4天了，於當地時間上週四失去心跳，醫師將其呼吸器摘掉並宣告死亡，老翁隨即被送上救護車，準備載往家鄉附近進行葬禮。而當救護車行進時，不慎開過一處坑洞造成搖晃，使老翁重現生命跡象，醫護人員急忙確認他的呼吸、心跳，並將老翁送往鄰近醫院。

原先親友接獲老翁死亡的消息後，已陸續將葬禮的必需物都準備妥善，一名親戚表示，葬禮現場已經搭好帳篷、並準備好食物以及火葬用的木材，就等遺體到達舉行儀式。當他們收到老翁死而復生的消息後都無比欣喜，紛紛表示「這是個奇蹟」，所有人都相當感恩，並祈禱布拉爾能早日康復。

該院醫師表示，「不能說病人已經死亡，當他被帶到我們這裡時正在呼吸，也有血壓和脈搏。我們不知道在另一家醫院究竟發生什麼事，是否出現技術失誤或其他原因。」醫生也補充，目前老翁不再需要呼吸器，可以自主呼吸，不過因肺部受感染導致呼吸困難，現在仍在重症監護室觀察，情況相當危急並不樂觀。

葬禮 印度 火葬

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