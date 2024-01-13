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婚禮上新郎突做「一事」 害新娘出醜被恥笑...結婚2日即離婚

香港01／ 撰文：喬納森
網友分享婚禮當天發生的糗事，讓她氣得立即離婚。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
網友分享婚禮當天發生的糗事，讓她氣得立即離婚。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

夫妻之間缺少尊重實在難以走下去。外國有女網友見男友在婚禮前不斷在網上觀看惡搞新娘影片，心感不妙，於是提前警告對方不要在婚禮上做惡作劇，否則會與他分手。可是對方當耳邊風，在婚宴眾多賓客前，從後將她的頭埋在蛋糕中，讓她在賓客前出醜，她氣得搧了丈夫一巴掌，然後哭著的跑出場地。事後她向新婚丈夫提出離婚，雖然丈夫家人認為她小題大做，但她堅決辦理離婚手續。

綜合外媒報導，外國女子在網路論壇Reddit上發文，大談她結婚48小時奇遇。原PO指她在婚禮前發現丈夫傑克（Jake）不斷在網上觀看婚禮惡作劇影片，當中包括在婚宴上公開新娘的醜照，或將蛋糕砸向新娘的臉。

原PO深感不妙，已告訴傑克不想在婚禮上發生這些事，當時傑克只笑了笑，更承諾不會搞惡作劇。原PO在結婚前一天更鄭重地提醒傑克，如發生類似惡作劇，會立即與他分手。

終於來到婚禮，當天一切順利，可是直到切蛋糕一刻，原PO看到攝影師拿著相機，站在她和丈夫面前，突然感到有隻手從後將她的頭埋蛋糕中，當下她不只妝容盡毀，連婚紗也遭殃。而最令她難堪的是，賓客全都在爆笑，而傑克竟是笑得最大聲的1位，攝影師亦拍下這刻醜態，原PO氣到轉身搧了丈夫1巴掌，然後哭著跑去廁所。後來傑克的弟弟弗蘭克逼傑克向她道歉，3人回到婚宴大廳，現場變得非常安靜，婚禮也趕快結束。

其後從弗蘭克口中，原PO才得知傑克從小就愛整蠱他，可是父母不以為然，說是兄弟的相處模式，所以他自小就不斷忍受傑克，待他看到傑克將原PO的臉埋進蛋糕時，他也徹底爆發。而弗蘭克也認為原PO如果因此而與丈夫分開，他也不會感到意外。

原PO就在結婚48小時後向新婚丈夫提出離婚，她其後補充「傑克只是告訴我不要與他離婚，因為只是個無害的惡作劇，他的家人和我的家人傳了訊息給我，說因此結束婚姻很荒謬」，可是原PO堅持辦理離婚手續。

事件引來不少網友留言，大多力挺原PO，「很抱歉發生這樣的事，但為你感到驕傲。你已多次警告他，顯然他覺得取笑你比成為值得信賴的伴侶更重要」、「他說謊了，而且很不尊重」、「現在與他離婚將使你免於處理更多的心痛，你應該得到更好的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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