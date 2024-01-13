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好地獄！日本水族館這樣展示鮭魚寶寶 網笑：提前告知未來

香港01／ 撰文：桃樂斯
水族館示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
水族館示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

這樣展示海產動物，是否合適？日本有水族館為了以更特別方式吸引來賓，居然在鮭魚寶寶（即鮭魚卵）的展區內，放置了一碗白飯模型，當鮭魚寶寶在飯碗上時，就如同將被享用的鮭魚卵丼飯，令人留下深刻印象。不少網民都笑稱「很地獄」，「啊，突然想吃鮭魚親子丼」；亦有留言批評設計者想法「無人性」。貼文引來其他網友分享日本各處水族館的特別展示，不禁讓人驚嘆他們的創意。

有日本網民在Twitter（現稱X）帳號「kamiita_exp」上傳1張圖片，表示參觀新潟縣上越市水族館時，看到展示鮭魚寶寶的地方，大感驚訝。該水族缸內居然擺放一碗白飯，鮭魚寶寶們則充滿活力的臥在白飯上，他大讚設計既讓人印象深刻又無害。

水族缸內擺放一碗白飯，如同將被享用的鮭魚卵丼飯。（X平台@kamiita_exp）
水族缸內擺放一碗白飯，如同將被享用的鮭魚卵丼飯。（X平台@kamiita_exp）

貼文引來網友熱議，笑稱展示未免太地獄，「能吃？那更可愛了」、「越看越餓了」、「看起來真的很好吃欸」、「啊，突然想吃鮭魚親子丼」、「旁邊應該一起展示爸爸媽媽才對」；不過亦有留言批評，認為設計者想法不人道，不滿參觀水族館時，卻在展區看到動物被做成料理，揶揄「把未來提前告知牠們，還真是有良心呢」。

有留言則分享其他水族館有趣的展示方式，如位於靜岡縣的沼津港深海水族館，有水族缸內籠被設計成廚房般，有2個盤擺放被煎至金黃色的竹莢魚，旁邊有煎鏟以及調味料，缸內則有活生生的竹莢魚，形成強列對比。

竹莢魚展區被設計成廚房般。（X平台@Senpaaaaaaman）
竹莢魚展區被設計成廚房般。（X平台@Senpaaaaaaman）

橫濱一家水族館在章魚的展示區裡，放置了章魚小丸子的模型作為裝飾，活潑章魚時常在章魚小丸子之間活動，讓人直呼可愛又美味；有鰻魚飯模型擺放在展示鰻魚的魚缸中，鰻魚則在上方游來游去。

章魚展示區，放置了章魚小丸子的模型作為裝飾。（X平台@Senpaaaaaaman）
章魚展示區，放置了章魚小丸子的模型作為裝飾。（X平台@Senpaaaaaaman）
鰻魚飯模型擺放在展示鰻魚的水缸中。（X平台@Senpaaaaaaman）
鰻魚飯模型擺放在展示鰻魚的水缸中。（X平台@Senpaaaaaaman）

大阪市海遊館於養護海膽的魚缸前，擺放餐盤以及食用碗碟，讓來賓感覺仿如置身餐廳。

養護海膽水缸前，擺放餐牌以及食用碗碟，仿如置身餐廳。（X平台@4__kaku）
養護海膽水缸前，擺放餐牌以及食用碗碟，仿如置身餐廳。（X平台@4__kaku）

千歲市水族館則於展缸擺放大鍋模型，讓螃蟹以及鮭魚寶寶在上方自由活動。

千歲市水族館於展缸擺放大鍋模型，展示鮭魚寶寶。（X平台@carne_carna）
千歲市水族館於展缸擺放大鍋模型，展示鮭魚寶寶。（X平台@carne_carna）
千歲市水族館螃蟹展缸。（X平台@carne_carna）
千歲市水族館螃蟹展缸。（X平台@carne_carna）

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文章授權轉載自《香港01》

鮭魚 日本 魚缸 X

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