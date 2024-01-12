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參加雨林馬拉松留影 回家一看照片嚇傻：出現恐怖鬼魅

聯合新聞網／ 綜合報導
波里斯的照片中出現一個黑色人影盯著她看，讓人毛骨悚然。圖擷自紐約郵報
波里斯的照片中出現一個黑色人影盯著她看，讓人毛骨悚然。圖擷自紐約郵報

美國夏威夷一名女子參加一場雨林馬拉松，當下有人替她拍照留影，不過回家後她仔細一看，發現樹林中竟然有個黑色人影盯著她看，讓她嚇壞了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在2019年1月。熱愛跑步的波里斯（Borleis）從14歲就開始參加各種大大小小的馬拉松比賽，當天她參加的是一場叫做「HURT 100」的耐力馬拉松。參賽者要穿越檀香山的雨林，在山林中跑20英里（約32公里）且要連跑5圈，跑完全程100英里（約160公里）才算完成。

波里斯表示，因為是在雨林中跑步，所以過程很具挑戰性，地面可能會滿是泥濘，過程中也有很多懸崖和陡峭的斜坡。當天一開始比賽都進行得很順利，不過到了倒數第二圈時波里斯不慎受傷，只好退出比賽，但真正可怕的事還在後頭。

當天波里斯的朋友剛好跑在波里斯後面，所以替波里斯拍了幾張照。但波里斯仔細一看卻發現有一個全身黑色、看起來像穿著斗篷的人站在斜前方盯著她看。波里斯回憶當天表示，她跟朋友都記得那天沒有遇到任何人，而且跑者的方向都是順時針，不可能有人會是反方向前進。

波里斯也提到，馬拉松開始的時間很早，她跟朋友跑了好幾個小時都沒遇到任何人，因此她覺得這個人影也不可能是遊客。後來波里斯深入了解後，才聽說當地有著「夜行者」的傳說。「夜行者」是在雨林中過世的亡魂，普通人不能跟其對到眼，如果對到眼便可能喪命。

波里斯將這段故事及照片上傳到網路，但卻引來當地民眾的批評。有網友認為是波里斯自己後製出這張照片，也有人說說不定只是毒販在隱密的山林交易被拍到，駁斥鬼神之說。

馬拉松 靈異

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