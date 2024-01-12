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15歲少女與男友開房偷嚐禁果 父聞訊怒闖酒店客房 捉人去警局控強姦

香港01／ 撰文：田中貴
一對小情侶在酒店開房，卻被女生親戚發現。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一對小情侶在酒店開房，卻被女生親戚發現。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

未成年女兒偷嚐禁果，父母當然怒不可遏。馬來西亞一名15歲少女去年12月26日拆禮物日晚上和20歲男友前往酒店開房，卻向家人謊稱到友人家中過夜，豈料現身酒店時被親戚見到「篤灰」，女生父親立即趕抵現場，發現女兒和其男友躺在床上，親手押住女兒男友到附近警局報案，指控對方強姦其女兒，警方正循強姦方向調查。

馬來西亞傳媒報道，涉案15歲女生一家住在瓜拉格拉旺一個花園，其43歲父親在醫院工作，另有親戚住在芙蓉新城。

去年12月26日拆禮物日下午5時許，女生向家人訛稱出去和朋友見面，順便在對方住所過夜，實際和20歲男友約好，前往芙蓉新城一間酒店開房。

當女生和男友以為神不知鬼不覺時，卻被親戚見到他們在酒店內，甚至通風報訊告訴給女生父親。女生父親剛好在芙蓉新城工作，獲悉事件後非常生氣，當晚9時許趕抵酒店查看，甚至怒闖酒店客房，驚揭女兒和男友躺在床上。

女生父親顯得氣急敗壞，立即拉扯男子下床，繼而親手將對方押往附近警局報案，怒指男子強姦其女兒。

警方接報後，引用刑事法典376（強姦）條文調查案件，翌日（27日）凌晨零時許扣留涉案男子。

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文章授權轉載自《香港01》

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