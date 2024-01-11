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9位數簽約金下海！知名女星曾是電視台看板娘 AV達人驚呼「最強兵器」

聯合新聞網／ 綜合報導
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram

日本每年都有許多AV女優出道，其中不乏由演藝圈轉換跑道的女星，最著名的當屬三上悠亞，另外2022年AV出道的小湊四葉，僅花短短1年就成為當紅女優。近期，傳出日本成人片商Soft On Demand（SOD）花了9位數日圓，挖角前日本電視台看板娘前田美里，現藝名改為矢埜愛茉（埜，音同野），連AV達人一劍浣春秋都驚呼「最強兵器」、「2024年2月最具爆炸性作品」。

為了搶攻市場，日本成人片商常找話題素人或是挖角女星當AV女優，據傳SOD砸了9位數（逾億）日圓，找來2014年的日本電視台看板娘前田美里，而她在轉戰AV界後藝名則改為矢埜愛茉。在片商公開消息後，矢埜也在X平台、Instagram上宣傳自己的AV出道片，她甚至把原本帳號也一併改名為矢埜愛茉，可說下定決心在AV界重新出發。

重量級新人消息曝光後，一劍浣春秋也驚呼矢埜是SOD的「最強兵器」，一劍浣春秋在文章中指出，矢埜早在2011年就加入搖滾樂團「AppleTale」出道，2014年更在日本電視台的看板女郎選拔中脫穎而出，此時可說是她演藝生涯的巔峰。

孰料之後發展不如預期，矢埜2020年推出半裸寫真打算拚聲量，卻不巧碰上新冠疫情，導致無法出席粉絲見面會，2023年豁出去拍攝全裸寫真，這一脫也讓成人片商對她產生興趣，據傳SOD不僅砸了9位數重金簽約，甚至花了半年才等到矢埜點頭同意拍成人片。

對於這名出道13年轉戰AV界的女星，一劍浣春秋指出矢埜的特色就是「清純」2字，而看完SOD的宣傳片之後，一劍浣春秋直言「這是2024年2月最具爆炸性的作品」。

前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram
前田愛里曾是日本電視台的看板娘，近期轉戰AV界，藝名也一併改為矢埜愛茉。圖／取自矢埜愛茉Instagram

SOD 女優 日本 全裸

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