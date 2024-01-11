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影／夫妻買58年老宅發現神奇密室 裡頭有怪娃娃超級毛

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆在密室找到的行李箱裝著一個詭異的娃娃。圖擷自TikTok
夫妻倆在密室找到的行李箱裝著一個詭異的娃娃。圖擷自TikTok

英國一對夫妻買了一棟老屋，近期兩人正準備重新翻修房子，卻意外發現家中有個密室，密室裡面放了一個行李箱，而行李箱中裝著一個被綁住的洋娃娃，讓兩人非常害怕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這對夫妻沒有透露自己的真實姓名，只在TikTok帳號@stonestack_renovation記錄翻修新家的過程。雖然說是新家，但其實這棟房子建於1966年，所以已經有58年的歷史，是一棟老屋。

近期他們在TikTok上分享一段影片，影片中夫妻倆到二樓臥室打開衣櫃，卻發現衣櫃裡還有一扇門。打開門以後裡面有一個狹隘的空間，可以讓人進入儲放一些東西，不過再往裡面走卻發現裡面還有另一扇暗門。

打開暗門以後，兩夫妻發現裡面有一個銀色的Rimowa行李箱，外觀看起來有些撞擊的痕跡，但行李箱打開裡面卻除了一個詭異的娃娃之外什麼都沒有。娃娃則被行李箱的束帶綁著，更增添了恐怖的氛圍。

@stonestack_renovation

Replying to @Kim Leslie Sorry for the delay in getting part 3 out, we have bedn extremely busy renovating and celebrating new year #fyp #hiddengems #renn #rennovation #rennovationproject #foryou #foryourpage #f #hidden #creepy

♬ original sound - Stonestack renovation

這部影片才上傳短短幾天就有超過200萬次的觀看次數，不少網友都覺得超可怕。有網友就說：「這個場景我在其他地方看過……是恐怖片的開頭」、「她被鎖在那是有原因的，快放回去」、「必須找人來趕鬼」、「就連你們的狗狗看起來都很害怕」。

不過也有網友說可以免費拿到一個Rimowa的行李箱真幸運，畢竟這個牌子的行李箱要價不菲，而屋主也說要將行李箱拍賣來補貼一點裝修費用。

娃娃 老宅

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