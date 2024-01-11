接電話被雷劈！少年著火2秒倒地 全身20%燒傷奇蹟生還

人被閃電擊中的機率很小，但並不代表不會發生。阿根廷一名男子日前和朋友穿過廣場，他在樹下打電話時突然遭閃電擊中，導致雙臂、胸部嚴重燒傷，還一度住進加護病房，至少需要6個月的治療時間才能康復。

據阿根廷《民族報》（La Nación）報導，20歲的貝隆（Gabriel Jonathan Berón）9日和朋友走在路上，當時天候極差，還開始下雨了，凌晨3點20分穿過一個廣場，貝隆在樹下打電話時，卻被一道閃電擊中倒地不起，整段過程不到2秒鐘，其他朋友們見狀嚇得拔腿狂奔。

醫護人員獲報緊急將貝隆送往醫院治療，他則奇蹟存活下來，全身僅20%被燒傷，主要集中在右臂和胸部，但是對於整段過程失去印象。而貝隆一度住進加護病房搶救，如今已轉到普通病房，醫生評估還需要6個月的時間才能完全恢復。

貝隆一名友人透露，「朋友們回來幫助他時，他看起來已經死了」，而當時貝隆的脖子上掛著一條項鍊，友人推測這就是他發生意外的原因。另外報導指出，貝隆在梅賽德斯縣經營一家洗車店，一旦經醫生允許，他將恢復正常生活，回去照顧店裡的生意。