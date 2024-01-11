快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接電話被雷劈！少年著火2秒倒地 全身20%燒傷奇蹟生還

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷一名少年在樹下打電話遭閃電擊中，不過經搶救奇蹟生還。圖／翻攝自X @aapayes
阿根廷一名少年在樹下打電話遭閃電擊中，不過經搶救奇蹟生還。圖／翻攝自X @aapayes

人被閃電擊中的機率很小，但並不代表不會發生。阿根廷一名男子日前和朋友穿過廣場，他在樹下打電話時突然遭閃電擊中，導致雙臂、胸部嚴重燒傷，還一度住進加護病房，至少需要6個月的治療時間才能康復。

據阿根廷《民族報》（La Nación）報導，20歲的貝隆（Gabriel Jonathan Berón）9日和朋友走在路上，當時天候極差，還開始下雨了，凌晨3點20分穿過一個廣場，貝隆在樹下打電話時，卻被一道閃電擊中倒地不起，整段過程不到2秒鐘，其他朋友們見狀嚇得拔腿狂奔。

醫護人員獲報緊急將貝隆送往醫院治療，他則奇蹟存活下來，全身僅20%被燒傷，主要集中在右臂和胸部，但是對於整段過程失去印象。而貝隆一度住進加護病房搶救，如今已轉到普通病房，醫生評估還需要6個月的時間才能完全恢復。

貝隆一名友人透露，「朋友們回來幫助他時，他看起來已經死了」，而當時貝隆的脖子上掛著一條項鍊，友人推測這就是他發生意外的原因。另外報導指出，貝隆在梅賽德斯縣經營一家洗車店，一旦經醫生允許，他將恢復正常生活，回去照顧店裡的生意。

阿根廷 閃電擊中

延伸閱讀

夫出現外遇徵兆 人妻試探質問竟遭嗆「我又沒說過愛你」

都幫男友付帳他卻遠走高飛 日女老是被渣男騙「戀情四連敗」

南韓人讚台中清水服務區乾淨舒服「廁所超大」：環境像濟州島

連當地人都大感意外！山口獲選紐時2024必去景點 被讚「西之京都」

相關新聞

影╱慎入！街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群老鼠大軍竄出

美國紐約地鐵已有超過百年歷史，常傳出髒亂及設備老舊等問題，近日有網友貼出在地鐵站看到的一幕，有位遊民正蓋著毯子在月台睡覺...

接電話被雷劈！少年著火2秒倒地 全身20%燒傷奇蹟生還

人被閃電擊中的機率很小，但並不代表不會發生。阿根廷一名男子日前和朋友穿過廣場，他在樹下打電話時突然遭閃電擊中，導致雙臂、胸部嚴重燒傷，還一度住進加護病房，至少需要6個月的治療時間才能康復。

都幫男友付帳他卻遠走高飛 日女老是被渣男騙「戀情四連敗」

不是每個人投入情場，最終都能找到自己的歸宿。有時即使經歷多次傷痛，但如果沒有徹底檢討，那麼就算下一次又遇上心儀對象，還是可能會重複同樣的失敗。

夫出現外遇徵兆 人妻試探質問竟遭嗆「我又沒說過愛你」

在外遇發生之前，當事人都會有一些詭異的形跡，對另一半也不如當初熱情，都可能是出軌的徵兆。有日本女性，就因為丈夫一些不正常的舉動，調查後掌握對方外遇的證據。

趁警校男友不在...女和未來公公上床激戰 得知1結果崩潰：不知該怎麼辦

真的顛覆三觀！一名女子和讀警校的男友交往3年，男方需要受訓無法陪伴，便邀請她和自己爸媽同住，沒想到一個月下來，女子意外迷上男友爸爸，不僅開始產生砰然心跳的感覺，還有生理幻想。有一次兩人．．．

影／奶奶家地下竟藏「核子掩體」 外國三寶媽嗨拍影片引萬人朝聖

據外媒《The Sun》報導，日前，國外一名三寶媽卡莉（Carly）在奶奶家地下，意外發現藏有一座地下核子掩體（指軍事上增加防守方優勢的臨時或永久建築）。她表示，這個掩體是前屋主留下的，自己在發現後便興奮地拍下影片紀錄，吸引許多網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。