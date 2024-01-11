都幫男友付帳他卻遠走高飛 日女老是被渣男騙「戀情四連敗」

不是每個人投入情場，最終都能找到自己的歸宿。有時即使經歷多次傷痛，但如果沒有徹底檢討，那麼就算下一次又遇上心儀對象，還是可能會重複同樣的失敗。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名麻美的36歲女性，過去在大學剛入學時，就喜歡上一位學長。雖然學長名義上只大她一年級，但實際年齡則大她五歲。當時麻美拿到打工收入之後，就花錢請學長一起去居酒屋吃飯，並在學長身上花了不少錢。

在被戀愛沖昏頭之下，麻美一直陶醉在「學長都得靠我支持」的心情中。然而，就在自己向學長提出畢業後，差不多也該就職結婚時，學長卻在麻美大三那年，突然退學並人間蒸發，因此和麻美斷了音訊。麻美這才醒悟，進而細數後發現，自己在這位渣男身上花了超過100萬日圓（約相當於新台幣21萬元）。

進入職場後，麻美又和一位大她20歲的前輩交往。該前輩是已婚狀態，因此是一場不倫戀。兩人相約時經常都是麻美支付旅館的費用。前輩一開始聲稱總有一天，會離婚和麻美交往。但在外遇曝光後，前輩又擔心未來見不到孩子，讓麻美知道他不可能離婚，於是又黯然收場。

後來，麻美又談了第三、第四次戀愛，但都因為遇上類似的狀況，最後還是沒能修成正果。儘管友人相勸，自己也一直提醒自己，不該再被渣男的花言巧語所矇騙了，卻還是不斷遇人不淑、重蹈覆轍，讓她已經不曉得該怎麼面對感情事了。