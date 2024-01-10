女嫁超級富豪懷孕 「肚中寶寶想吃」就搭機飛萬里嗑A5和牛、魚子醬

杜拜一名準媽媽嫁給富豪後過著豪奢的生活，近期她在TikTok上「炫富」，表示因為肚中寶寶想吃，所以要老公砸大錢帶她飛去距離13137公里遠的拉斯維加斯吃A5和牛還有魚子醬。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，24歲的琳達（Linda Andrade）在美國加州長大，但後來為了外匯和加密貨幣大亨安德拉德（Ricky Andrade）遠嫁杜拜。雖然自稱是「普通的家庭主婦」，但琳達卻常常在TikTok上炫富，她的影片幾乎每一部都砸了大錢，且她也在受訪時表示，自己一點都不覺得炫富生活有什麼問題。

之前琳達就曾在TikTok上分享，丈夫為了替她慶生在世界第一高樓哈里發塔秀出「生日快樂」的字樣、買19克拉的鑽戒送她因為她19歲結婚、送她藍寶堅尼（Lamborghini）跑車，因為品牌跟她的名字開頭都是L等等。

琳達目前懷孕9個月，當然連腹中還沒出生的寶寶都過得超豪奢。她表示，自己不想免費幫丈夫生孩子，所以要安德拉德送她生產禮物。琳達宣稱「寶寶喜歡鑽石」，而且懷孕要九個月，她認為鑽石的金額應該至少要9萬美元（約280萬台幣）、90萬美元（約2800萬台幣）或900萬美元（約2.8億台幣）。

不過丈夫堅決反對送她鑽石，因此她只好改說要吃A5和牛及魚子醬。由於琳達認為最高級的A5和牛只有美國賭城拉斯維加斯才有，因此疼愛她的丈夫也真的就帶她飛往賭城吃美食。據報琳達和丈夫吃的A5和牛1磅就要價250美元（約7800元台幣），不過琳達還是不滿意。她表示，自己還是會要老公在預產期前送她一個生產禮物，不會輕易放棄。