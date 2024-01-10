價值1萬「寶可夢卡牌」當小費 飯店員工樂：客人送我的第10張！
美國服務業的收入有一部分來自客人所給予的小費，一位美國網友在網路社群Reddit上發文分享自己拿到的「特殊小費」，竟是時下非常流行寶可夢集換式卡牌（ポケモンカードゲーム／Pokémon Trading Card Game，簡稱PTCG），而且這名網友也說他已經從這位大方的客人手中拿到了10張的卡牌作為小費。
原PO在貼文中提到自己在飯店工作，有位客人用寶可夢卡牌當作小費給他，並說這已經是他第10次收到這位客人的卡牌小費了，眼尖的網友從貼文中曬出的寶可夢卡牌照片發現，這張卡片來頭可不小！
網友指出這張被當作小費的卡牌是2000年上映的《夢幻的寶可夢-洛奇亞爆誕》（劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆誕）劇場版贈送的特典卡，而且還有第3方知名評級機構PSA所認證的貼紙，保證了卡牌的真偽性；若以最低標準「未分級」的卡牌市價來說有22.5美金（約新台幣700元），但若是以PSA最高等級「10級」來看，其市價有327.6美金（約新台幣10192元）。
雖然貼文中也沒有明確標示卡片等級、也沒有秀出其他張卡片，所以無法更詳細的推算這些小費到底價值多少錢，加上原PO說自己並不是卡牌玩家，所以也不清楚卡片的實際價值，不過原PO表示因為覺得卡片本身很漂亮，決定將這些當作收藏品保存，也讓不少網友感到羨慕。
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