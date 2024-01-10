雜亂工作桌一夜變整齊？老爺爺偷錄影...竟是「家政鼠」幫整理

英國一名75歲伯伯霍爾布魯克（Rodney Holbrook）驚訝地發現，他的工作桌本來非常雜亂，但經常在一夜過後變得整齊，雜物都放回箱子內，他暗中安裝攝錄機拍攝片段，驚見功臣是會「收拾桌面」的老鼠。

霍爾布魯克是一位退休郵差，也是愛好攝影人士，英國廣播公司（BBC）、《衛報》1月7日報道，霍爾布魯克談到他發現有關「收拾桌面儀式」已經有整整兩個月，期間他決定安裝一個攝影機。

在錄下的片段中，出現老鼠撿起衣夾、軟木塞、螺絲、堅果等物件的畫面，把它們放到盒內，霍爾布魯克又指在100次之中有99次，老鼠都是在晚上收拾。他給老鼠起名「威爾斯清潔鼠」（Welsh Tidy Mouse）。

對於老鼠的「神奇」行為，他想到一個解釋：他相信老鼠是想透過擺放這些物件來藏起堅果，剛好這個藏起食物的行為也正符合他的「利益」，變相幫助他收拾東西。

他笑稱「我現在也懶得收拾，我把東西從盒子拿出來，早上牠們就把它放回原處。」他又稱相信老鼠也是樂在其中。

That's one house proud #mouse! Squeaky-clean rodent is caught on camera secretly helping tidy up pensioner's shed pic.twitter.com/xrrbyScddz — Hans Solo (@thandojo) January 6, 2024

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文章授權轉載自《香港01》