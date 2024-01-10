極罕見！雙胞胎差40分鐘出生差1歲　老爸笑：「這原因」過生日更省錢

雙胞胎年齡竟然差1歲！在剛過去的除夕，美國有對雙胞胎出生僅距40分鐘，但弟弟的年齡小了1歲，原因是哥哥在去年12月31日晚上11點48分出生，而弟弟則在2024年1月1日凌晨12點28分來到世上。雙胞胎父親指兩兄弟的獨特情況令人嘖嘖稱奇，想必將來也難以向他人解釋為何會不同齡，但他反而認為是好事，因雙胞胎弟弟與他的3歲哥哥，以及他也是1月寶寶，3人可以一起舉行生日會，省錢又熱鬧開心。

綜合外媒報導，雙胞胎兄弟在美國加州康頓縣（CamdenCounty）的醫院出生，由父母改名為伊薩（Ezra）及以西結（Ezekie）。這對雙胞胎與其他雙胞胎大同小異，最特別的是兩人的出生時間，哥哥伊薩在去年12月31日晚上11點48分出世，而弟弟則在今年1月1日凌晨12點28分來到世上。伊薩出生時約6磅，弟弟則僅4磅，不過兩人相當健康，父親比利（Billy）和母親夏娃（Eve）都相當開心。

父親稱因雙胞胎弟弟與3歲兄長及他都在1月出生，可一起辦生日會。（影片截圖）

爸爸笑言可以預測兄弟的獨特情況，將來好難說服他人他們其實是雙胞胎，「一個說自己在12月出世，另一個則說是1月」。對於這種情況，連在該醫院的婦產科護士也覺得稀奇，「我們有很多雙胞胎在這裡出生，但在時間和年份方面的差異，實在非常獨特」。

雙胞胎在不同日子生日，很多人可能認為是不便，但比利卻不以為意，反指是好事，弟弟在1月出生，與他的3歲哥哥及爸爸比利自己也是1月出生，3人可以一起舉辦生日會，既省錢又熱鬧開心。而更神奇的是母親夏娃及伊薩是在12月出生，即全家人可在1個月內慶祝生日、結婚紀念及聖誕節，簡直就是像嘉年華般熱鬧。

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文章授權轉載自《香港01》