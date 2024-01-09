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櫻花妹PO減肥對比圖甜喊「我該參加同學會」 逾8萬人朝聖：根本換了一顆頭

聯合新聞網／ 綜合報導
中村珠愛莉PO出高中畢業照（左）和「成人之日」照（右），對比自己過去幾年來減肥成功的心路歷程。 圖／翻攝自X平台帳號@9ninecat_ X
中村珠愛莉PO出高中畢業照（左）和「成人之日」照（右），對比自己過去幾年來減肥成功的心路歷程。 圖／翻攝自X平台帳號@9ninecat_ X

這真的是女大十八變！一名櫻花妹在社群網站上貼出自己減肥前後對比圖，只見四年前剛從高中畢業的她，身型與臉蛋都很圓潤，但一年前參加成年禮的她已變得身材勻稱、臉蛋甜美，笑說「去年同學會我就該去的」，因為她敢打賭沒有人能認出自己。

這名櫻花妹名為中村珠愛莉，經常在X平台和IG分享自己的減肥歷程。日前她在X平台上分享自己的減肥前後對比圖，只見四年前剛高中畢業的她留著「公主切」髮型，身材與臉蛋都很圓潤。去年她參加「成人之日」，不僅整個人瘦了一圈，髮型也換成妹妹頭，還把瀏海燙捲，穿著媽媽為她準備的粉紅色和服，手捧鮮花，相當甜美可愛又清純。

中村珠愛莉表示，「我瘦了，去年同學會我就該去的！」，短短一篇貼文至今已吸引8.3萬人按讚、4800多人轉發，不少網友都替她瘦身成功感到開心，紛紛稱讚說「變化太大了」、「很美麗呢」、「你做得很好，恭喜你，你變得越來越漂亮了」、「看得出你付出了很大的努力」、「以前很可愛，現在也很可愛」、「這根本是兩個人了吧！減肥以後像是換頭」、「去參加同學會的話，會讓大家驚訝」。

中村珠愛莉PO出數張減肥成功的對比照片。 圖／翻攝自X平台帳號@9ninecat_ X
中村珠愛莉PO出數張減肥成功的對比照片。 圖／翻攝自X平台帳號@9ninecat_ X

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