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已婚男嘴角起紅斑看皮膚科 意外診斷性病抖出人妻不倫戀

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性嘴角有紅斑就醫檢查，才發現自己得了梅毒，因而知道妻子有外遇行為。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性嘴角有紅斑就醫檢查，才發現自己得了梅毒，因而知道妻子有外遇行為。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

固定伴侶不只是為了維持感情上的和諧，如果經常與不同對象親密接觸，可能會增加罹患性病的風險。就有人因為得到性病的關係，才發現自己的枕邊人，原來私下有出軌的行為。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名光雄的37歲男性，從小就成績優異、體育也相當在行，非常受到女性的歡迎。後來他在東京擔任學校教師，27歲時他和一位中學女同學重逢，對方學生時期雖然不起眼，但女大十八變，成了一位相當貌美的女性。在女同學的倒追下，光雄和對方結了婚。

結婚前十年，光雄在外工作打拚，妻子則擔任家庭主婦，並生了一位女兒。當光雄生日時，妻子還會特別做卡片慶祝，婚姻生活相當幸福。然而有一天，光雄發現嘴邊有紅斑，於是前往皮膚科檢查。沒想到醫師告訴他，這是梅毒的症狀，是透過性行為所傳染的性病。

光雄聽到這個消息，頓時感到不能接受。他並沒有做出對不起妻子的行為，因此代表傳染源是他老婆。光雄於是委託徵信社調查，發現妻子在下午送小孩上鋼琴課後，就和一位不明男性相約。這位男性和光雄一樣，都是妻子的中學同學，兩人走進了一間公寓內，內情不言而喻。

外遇事件曝光後，男性表示是妻子方面主動邀約他的，而且關係已經維持好幾年。妻子則辯稱平常家庭主婦太無聊，所以才會出軌。不過，男性並不清楚梅毒的事，知道後感到非常驚訝，直呼「我得趕快去檢查」。光雄為了孩子，最後沒有選擇離婚，但要求妻子去找份工作，勉強將事情做個了結。

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