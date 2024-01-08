影／無業日男「一夫多妻」擁四後宮還要找新歡 喊生54個挑戰歷史紀錄

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聯合新聞網／ 綜合報導
日男渡部龍太一人坐擁四位嬌妻，還表示要繼續找第五位夫人。圖擷自youtube
日男渡部龍太一人坐擁四位嬌妻，還表示要繼續找第五位夫人。圖擷自youtube

現代人在感情上，通常都是選擇固定對象的伴侶。然而，日本有一位名為渡部龍太的35歲男子，卻在現代過著「一夫多妻」的生活。他還放豪語，表示想和這些妻子生數十位小孩，挑戰古人的紀錄。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，渡部目前總共有四位妻子，其中大老婆已經幫他生了兩位小孩，三老婆也幫他生了一人。由於日本法律禁止重婚，因此這些妻子屬於一起居住生活，但沒被法律認證的「事實婚」。除此之外，渡部還有兩位女友。一開始是使用交友軟體認識到這些女性，因為她們追求的關係，決定要和所有女性在一起，平等地愛著她們。

渡部平時幾乎不工作，全靠老婆和女友供養。大老婆認為，渡部不拘泥於常識，有著其他男性沒有的魅力，和其他老婆之間，也都保持著「朋友以上、家人未滿」的適當距離。二老婆則是一開始對於一夫多妻的形式感到驚訝，但在嘗試過後，意外發現彼此間磨合不錯，認為這樣的關係相當有趣。

雖然渡部是不工作的「小白臉」，但大老婆指出，他都會主動幫忙做家事、平常外出的時候，也能放心讓他在家顧小孩，因此沒有問題。不過她也有些煩惱，不確定小孩子未來長大後，該怎麼說明家庭的關係。但他會盡力負起教育責任，希望讓小孩不要帶有偏見。

渡部表示，他坐擁四位妻子還不滿足，目前還在招募「第五位夫人」。他說在日本歷史裡，擁有最多孩子的人，是江戶時代的幕府將軍德川家齊。當時德川家齊一共留下53位子女，因此他打算以此為目標，挑戰生「54名孩子」，讓自己在歷史上留名。

日本 老婆 一夫多妻

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