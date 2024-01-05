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CPI成長率達標準…軍公教退休金有望調升 政院：不低於4%為目標

37歲辣媽當阿嬤 「早戀早孕」引網友批評：教壞囝仔大小

聯合新聞網／ 綜合報導
米絲堤的外表保養得宜，網友都不敢相信她要當阿嬤了。圖擷自紐約郵報
米絲堤的外表保養得宜，網友都不敢相信她要當阿嬤了。圖擷自紐約郵報

美國北卡羅來納州一名女子今年才37歲卻已經準備當阿嬤，預計今（2024）年4月就會抱孫。她將自己的經歷拍成影片分享在社群媒體上，吸引不少網友留言。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，米絲堤（Misty Dawn Hight ）雖然今年才37歲，卻已經有一個20歲的女兒瑞莉（Rileigh）。女兒去（2023）年懷孕，因此米絲堤雖然才37歲就已經準備當阿嬤。

米絲堤表示，自己12歲就開始交男友，跟女兒的生父發生關係。後來她在15歲那年懷孕，當時還是學生的她根本沒有錢，就連驗孕都是靠每天存下一點午餐錢，存了整整一週才有錢買驗孕棒。

米絲堤在16歲那年生下瑞莉，跟女兒的生父結婚，不過婚姻並沒有維持太久。米絲堤後來又跟另一個男子結婚，再生下3個女兒，目前生活十分幸福。不過令人意想不到的是，瑞莉步上了媽媽的後塵，也跟著年紀輕輕就懷了孕。

米絲堤開心地在TikTok上分享影片，表示自己就快要當嬤了，吸引許多網友留言。網友大部分都不敢相信外表年輕的她已經37歲了，甚至有不少網友留言認為米絲堤只有22歲。不過當然也有網友不認同米絲堤的作法，有網友就說女兒那麼年輕就懷孕「根本沒什麼好引以為傲的」，批評米絲堤不該鼓勵女兒年紀輕輕就懷孕生子。

@mistydawn3431

#fyp #mistydawn3431 #girlmom

♬ stressy depressy lemon zesty - CBC Gem

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