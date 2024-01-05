工程師老公性慾太旺 28歲人妻吃不消公開聘「小三」月薪報酬驚人

老公旺盛，老婆竟自聘「小三」應付？馬來西亞1名人妻公開為任職工程師的丈夫招聘「小三」，報稱可付月薪3,000令吉（約20,055台幣），由於不是「全職」，該份報酬在當地已屬相當可觀，不少網友笑言感興趣，希望可以聯絡正宮「應徵」。

有網友在社交媒體X （前稱「Twitter」）上載數張instagram截圖，顯示收到私訊，1名28歲人妻大呻同齡丈夫需求大，自己獨力難支援，所以希望尋覓姐妹應付。該名人妻強調丈夫任職工程師，月薪達1.8萬令吉（約3萬港元），她每月都有6,000令吉收入（約4萬台幣），可以給予一半，即3,000令吉（約20,055台幣）予「小三」，又強調不介意與其他女子共用丈夫。

網友形容公開聘請「小三」比較特別，紛紛笑言「求聯絡」、「我可以」，但亦有別人質疑事件真確性。

根據CEIC數據網站資料，馬來西亞今年9月平均月薪為732美元（約22,681台幣），若該份小三的「工作」不屬全職，報酬已屬相當可觀。

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文章授權轉載自《香港01》