住約會對象家遇半夜尿急 女超慌「尿在貓砂盆」結局翻轉笑倒網友

許多人在約會時，都會呈現自己最好的一面給對方，並希望約會過程中不發生任何意外。一名網友在Reddit以「最搞笑的約會災難」為題發文，好奇大家約會時發生過什麼意外，其中一名女網友的留言讓眾多網友笑翻，紛紛表示「有史以來轉折最大的故事」。

原PO透露，她近日和一名女孩約會，兩人只有20歲出頭，對方和媽媽住在一起，而對象的媽媽並不認識自己。她說明，之後去了約會對象的家，但因為兩人在約會時喝了酒，一躺到床上便立刻睡著，但原PO半夜時突然尿急，由於不想叫醒約會對象，她決定獨自找到廁所。

不過原PO是第一次到約會對象的家，找廁所的途中還不小心闖入對方母親的房間，她表示，對方媽媽當時睡的正香，房門卻突然被她打開，自己還嚇得一邊大喊「走錯了！」一邊跳著「快尿出來」的詭異舞姿，迅速將門關上。

原PO接著強忍尿意，繼續在各個房間找廁所，卻毫無頭緒，最終她因憋不住，只好在貓砂盆裡解決。她指出，自己早上醒來後，已忘記昨晚發生的事，直到約會對象詢問「妳昨晚進入我媽媽的房間嗎？」才猛然想起。原PO隨後交代了半夜找廁所的經過，不料對方卻表示「家中沒有養貓，也沒有貓砂盆」，讓她至今不知道自己到底在哪裡小便，也沒有其他人知道，幽默自嘲「未解之謎第四季，即將播出」。

原PO搞笑的約會經驗，讓不少網友笑翻，「我覺得妳應該是一名巫師，會突然變出一個貓砂盆」、「『約會對象家中沒養貓』是我聽過轉折最大的故事」、「哈哈哈，我的天啊」、「試著想像自己是故事中的媽媽，我當下一定會想說『到底發生什麼事』，這真的是太有趣了」。