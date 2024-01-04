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遭蟲咬出現幻覺 捷克神父拿刀自宮切斷生殖器

聯合新聞網／ 綜合報導
神父疑似遭蜱蟲叮咬後出現幻覺，拿刀切下自己的生殖器。示意圖／ingimage
神父疑似遭蜱蟲叮咬後出現幻覺，拿刀切下自己的生殖器。示意圖／ingimage

捷克一名神父疑似因遭到蜱蟲叮咬出現幻覺，竟拿刀割下自己的生殖器自宮，甚至因失血過多陷入昏迷。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的神父住在捷克布代約維克（Českobudějovick）一個小村莊。事發當天他原本要參加一場會議，但是時間到了神父卻遲遲沒有出席，朋友才趕緊報警處理。

警方會同醫護人員趕到神父家但卻沒有人應門，於是員警和醫護人員只好破門而入，這才發現倒臥在地上的神父。當時神父躺臥在血泊中，已經失去意識，醫護人員發現他的陰莖被切斷了。

因為病情惡化，神父陷入昏迷，住院長達十天。布代約維克副主教亨茨爾（David Henzl）表示，該神父是因蜱蟲叮咬罹患蜱媒腦炎才會出現精神異常。亨茨爾表示神父的傷勢並不嚴重，但幾位知情人士告訴當地媒體《Blesk》，神父的生殖器可能回不來了。

蜱媒腦炎又稱為森林腦炎，民眾遭蜱蟲叮咬，可能會出現發燒、倦怠、厭食、肌肉痛、頭痛、嘔吐等症狀，其中有20-30%的患者則會出現高燒、頭痛、頸部僵硬、神智不清，甚至抽搐、癱瘓等腦膜腦炎的症狀。

神父

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