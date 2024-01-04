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巴西女網紅抱走630萬大獎 親曝「選號訣竅」：中樂透超過50次

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西一名女網紅萊特（Paulinha Leite）近日宣布，在跨年夜中了100萬里奧（約新台幣630萬元）樂透大獎，大方向網友分享「選號訣竅」。圖／擷自《Metrópoles》
巴西一名女網紅萊特（Paulinha Leite）近日宣布，在跨年夜中了100萬里奧（約新台幣630萬元）樂透大獎，大方向網友分享「選號訣竅」。圖／擷自《Metrópoles》

巴西一名女網紅萊特（Paulinha Leite）近日宣布，在跨年夜中了100萬里奧（約新台幣630萬元）樂透大獎。不過這不是萊特第一次中獎，她表示自己過去已中獎超過50次，並大方向網友分享「選號訣竅」。

綜合外媒《CNN Brazil》《Metrópoles》等報導，財運爆棚的女網紅萊特（Paulinha Leite）在IG上擁有91.2萬名粉絲，還曾參與當地實境秀「Big Brother Brasil」。雖然萊特並未抱走節目大獎，但因為她從小就擅長數學，認為數字有種特別的魅力，因此成立了一間專門提供客戶樂透號碼的公司。

2023年12月初時，萊特曾和6.4萬名客戶集資購買Lotofácil樂透，每人支付35里奧（約新台幣220元），結果中了420萬里奧（約新台幣2647萬元），讓她忍不住在IG興奮喊「感謝上帝，感謝宇宙！」

報導指出，後來萊特在跨年夜再次與客戶集資買了Mega da Virada樂透，中了100萬里奧大獎（約新台幣630萬元），平分後每人可拿到7萬里奧（約新台幣44萬元）。

短短一個月內中獎兩次，讓萊特瞬間成為討論話題，她更透露，自己早已中大獎超過50次，大方向網友分享「選號訣竅」。萊特稱，她平時會特別注意出現在周遭的數字，包含親人生日、自己喜歡的數字、電話號碼等，另外她很喜歡「4」和「14」兩個數字。但萊特並非每次下注的號碼都一樣，她會依照當天觀察結果來決定。

樂透 巴西

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