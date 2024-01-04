男友約到情趣旅館度春宵 她卻撞見「熟客」秘密工作險曝光

一般人聽到性工作，通常還是帶有一定程度的成見，因此對性工作者而言，常常必須隱瞞自己的真實工作，擔憂一旦曝光的話，很可能會讓身邊的其他人，改變對自己的想法，影響到人際關係。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名金澤的26歲女性，原本是在夜店當坐檯小姐，但後來碰到疫情的關係，原本的店家關門大吉，讓她必須改做「外送性交易」的服務。不過她自己還算適應這份工作，常常出入東京各大高級飯店。

金澤本身有交男友，但她並沒有讓男友知道自己的工作，平時兩人相處，都是在男友家過夜。有一回，男友提議想改去某個地方，金澤一看，發現竟然是她常去接客的某家情趣旅館。

兩人進到旅館內，男友顯然是第一次來到這種地方，覺得氣氛和一般商務旅館完全不同，感到有些緊張。後來他們搭乘電梯，門一打開，金澤馬上撞見一位她的常客，而且這名客人還是從當初做坐檯小姐時，就特別關愛她的恩客之一。

金澤見狀，立刻用眼神暗示，要這位客人別多嘴。但還是引起男友的質疑，以為金澤有外遇，金澤只好極力否認。而她也知道，男友對於性工作帶有嚴重的偏見，因此更不能讓這件事曝光。有了這次經驗，讓金澤告訴男友，下次再也不要來情趣旅館。