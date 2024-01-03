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2024日期跟1996一模一樣 全網秀復古月曆：不用買新的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在X上分享1996年百視達推出的電影月曆。圖擷自紐約郵報
網友在X上分享1996年百視達推出的電影月曆。圖擷自紐約郵報

2024年真的是「回到未來」的一年，有網友發現2024年的日期跟1996年的日期一樣，在網路上分享以後，引發一股懷舊風潮，不少網友紛紛拿出自己珍藏的1996年月曆，開心表示「今年可以不用買了」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，1996年跟2024年一樣，1月1日在星期一，是整年共有366天的閏年。一名網友在X（前推特）發文表示，自己發現2024年的日期跟1996年一樣，所以去挖出當年珍藏的月曆打算拿出來使用，並附上月曆的照片。這名網友分享的月曆，是當年百視達推出的電影月曆，照片中每個月份使用的圖片，是1996年百事達準備上架出租的電影海報，包含《獨領風騷》、《梅爾吉勃遜之英雄本色》、《風中奇緣》等。

不少網友看了都直呼好懷念，百視達曾是8、90年代紅極一時的家庭影視娛樂供應商，隨著時代發展出租錄影帶和光碟等，不過在2010年代因不敵Netflix等影音串流平台的競爭宣告破產倒閉。

網友分享在ebay上拍賣的90年代性感女星潘蜜拉．安德森1996年月曆。圖擷自紐約郵報
網友分享在ebay上拍賣的90年代性感女星潘蜜拉．安德森1996年月曆。圖擷自紐約郵報

這篇貼文吸引不少網友留言，有網友分享90年代紅翻天的性感女星潘蜜拉．安德森（Pamela Anderson）的寫真月曆，放上ebay拍賣；也有網友貼出自家珍藏的科米蛙（Kermit the Frog）月曆，要大家趕快回家找找還有沒有1996年的月曆可以拿出來用。

月曆

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