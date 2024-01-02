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手機放床頭充電突爆炸！火花引燃棉被 夫婦嚴重燒傷照片曝光

香港01／ 李納德
越南一對夫妻因手機爆炸嚴重燒傷。 圖擷自宣光省雄王綜合醫院臉書
越南一對夫妻因手機爆炸嚴重燒傷。 圖擷自宣光省雄王綜合醫院臉書

手機放在床頭充電睡覺有安全風險！越南有夫婦將手機放在床頭充電，結果早上手機突然爆炸，火花引燃兩人身上的棉被起火，兩人嚴重爆傷送院。醫生指兩夫婦全身10%至20%燒傷，臉、手、腳最嚴重，一度出現休克，治療後情況已穩定，但需要漫長時間復健，提醒民眾別在手機充電時放近人群及易燃物。外媒指越南近期不時發生手機充電時爆炸意外，較早前有民眾更被炸碎眼球。

越南發生手機充電爆炸事故！外媒報導，事發於12月28日早上，當地1對夫婦睡覺時在床頭為手機充電時，手機突然爆炸，火花引燃他們的棉被，兩人被嚴重燒傷送院。

宣光省雄王綜合醫院（Bệnh viện đa khoa Hùng Vương）在社交平台貼文，表示意外中的夫婦的臉、手、雙腳小腿、左大腿外側、左腳都嚴重燒傷，一度出現休克。兩人的燒傷面積達10%至20%，急症治療後目前情況已趨穩定，現時轉到該院做後續治療。

照片所見，兩人面部燒傷後包紮得看不見臉孔，雙手及小腿包上厚厚紗布。

院方指，夫婦情況穩定，但未來要花大量時間復健，提醒民眾不要邊用手機邊充電、充電時要遠離人和易燃物，發現手機充電時過熱應馬上停止，並閉上電源。另外，他們也提醒要用有品質保證的充電線，也切忌在手濕時捉摸正在充電的手機。不過，院方未透露傷者的手機型號及充電線品牌。

越南近日頻頻發生手機充電爆炸意外，去年8月時有1名女子持手機充電時爆炸，導致她手部受傷、臉部多處受傷、右眼眼球破碎。更早的6月份時，有男童在手機充電時意外觸電身亡。

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文章授權轉載自《香港01》

手機 爆炸 越南

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