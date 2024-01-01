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驚！少女柔順秀髮藏頭蝨外觀看不出 美髮師一梳嚇壞：逾百顆卵

香港01／ 撰文：夏洛特
女生耳上方「重災區」，有不少頭蝨卵。（@liceladyrachel／TikTok）
女生耳上方「重災區」，有不少頭蝨卵。（@liceladyrachel／TikTok）

看起來乾淨柔順的頭髮竟藏有過百頭蝨？澳洲1名女學生早前尋找當地1位頭蝨美髮師幫忙處理頭蝨問題，女生頭髮富有光澤又柔順，看起來不似有頭蝨問題。然而當美髮師挑開女生耳朵上方的頭髮，赫然見到一大堆蝨卵！想不到少女秀髮下原來暗藏約150顆蝨卵，而且異常痕癢！幸能處理及時，在蝨卵孵化前成功解決。

綜合外媒報道，21歲頭蝨美髮師馬隆（Rachel Maroun）在澳洲悉尼專門為客戶處理頭蝨問題，她不時在社交平台TikTok上傳影片分享棘手個案。日前她就分享了1段影片，片中女學生有着一頭漂亮柔順的秀髮，驟眼看起來非常有光澤，與一般頭蝨患者非常不同。不過當馬隆用手指挑開她的頭髮一看，就見到有無數「淺色小點」，原來女生的秀髮下竟有大約150顆頭蝨卵。

馬隆震驚表示，初看之下不覺得該女生有嚴重頭蝨問題，但後來查看到她耳上方「重災區」，就發現了不少頭蝨卵。從影片可見，馬隆用手指甲勾動女生髮絲上像頭皮屑般的淺色小點，但小點紋絲不動。馬隆解釋想簡單分清頭皮屑和頭蝨卵，只要稍微拉一下它，如果異物掉落就可能是頭皮屑，但如果異物卡在那裏，那就很可能是頭蝨問題。

在確認過女生有大量頭蝨卵後，馬隆便在女生頭髮上塗抹護髮素，然後用專用梳在女生頭髮上反覆梳，結果梳出一堆又一堆的頭蝨卵。馬隆指女生情況嚴重，因為她頭上的頭蝨卵大約會在1周內孵化成頭蝨，而每隻頭蝨又可平均產下約150顆頭蝨卵，但幸好處理及時，頭蝨卵尚未孵化就被清除。而馬隆在反覆梳理下，亦成功找出藏在女生頭髮中的「頭蝨媽媽」。

影片在網上引起迴響，不少網民看完影片後直呼「惡心」及震驚，「看得我頭皮發麻」、「不知為什麼整個人都癢起來」、「看到這些我總是頭癢癢」。也有網民分享患頭蝨的經歷，「我記得小時候我有嚴重頭蝨問題，所以我知道當你梳理時，她肯定感覺好多了」、「我小時候曾生過兩次蝨子，那是有史以來最糟糕的經歷之一」。

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文章授權轉載自《香港01》

女生 頭髮 影片 皮屑

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