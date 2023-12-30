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日本麵包店1商品標「台灣熱門話題」 台網友看了卻皺眉：還真沒吃過

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在日本麵包店看到1商品被標上「台灣熱門話題」的宣傳語，但卻對其感到相當陌生。示意圖／ingimage
一名網友在日本麵包店看到1商品被標上「台灣熱門話題」的宣傳語，但卻對其感到相當陌生。示意圖／ingimage

台灣以美食聞名世界，不少外國客來台就是為了大啖好滋味，也有不少台灣食物在國外掀起熱潮。日前，一名網友在日本麵包店看到「1商品」被標上「在台灣掀起熱門話題」的宣傳語，但仔細端詳該款麵包卻讓原PO感到相當陌生，照片在網路掀起討論，不少台灣網友看到後也皺眉表示，「還真的沒在台灣吃過」。

一名網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文分享，日前他在JR廣島車站內的一家麵包店發現「新奇商品」，從圖片可見，該店家正熱推一款千層麵包，不僅架上設有超大的廣告刊版，一旁甚至貼有「在台灣掀起熱門話題」的宣傳標語。然而，看到這一幕卻讓原PO感到相當困惑，更忍不住在文中問道「台灣熱門話題？」

「千層吐司」在社群平台上爆紅。圖／取自臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」
「千層吐司」在社群平台上爆紅。圖／取自臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」

貼文曝光後掀起討論，不少台灣網友看到圖片後也感到相當不解，紛紛留言提問「完全不知道台灣有紅過這個」、「還真的沒在台灣吃過」、「等等我怎麼只記得台灣紅過髒髒包，太不常去麵包店了嗎…」、「我孤陋寡聞，沒聽過」。也有人開玩笑稱，「現在在日本也是放上台灣就會是話題」、「沒差啦，台灣賣日本的東西動不動就說日本銷售第一，是一樣的手法」。

內行人也跳出來解答，直指該款麵包正是以手撕系麵包聞名的「千層吐司，過去一段時間曾在社群媒體上爆紅，許多台灣的店家都有販售，「前陣子台灣確實有紅過這個」、「這個是真的有紅過一下下」、「千層吐司的確有一陣子蠻流行的，不過最常見的還是生吐司」、「這個已經很久了啦，至少一年有了」。

日本 麵包 吐司 標語 廣告 美食

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