快訊

國三生遭割頸師生悲慟 校長今集會1舉動讓學生心碎

震撼！科技業大咖出手 豪砸近29億、一口氣包租潤泰南港玉成段大樓

影／網紅拍片以「彩繪運動裝」上健身房 遭嗆：沒穿衣服別進來

聯合新聞網／ 綜合報導
雷諾茲身上只有彩繪的運動裝就到健身房運動，遭其他會員嗆聲。圖擷自紐約郵報
雷諾茲身上只有彩繪的運動裝就到健身房運動，遭其他會員嗆聲。圖擷自紐約郵報

美國加州一名網紅為了拍片，「穿上」彩繪的運動內衣和緊身褲到健身房運動。不過在拍片的過程當中，她被其他會員批評，認為她應該要穿衣服才能進健身房，衝突影片也吸引不少網友點閱留言。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的雷諾茲（Natalie Reynolds）在TikTok上擁有240萬粉絲。日前她為了拍片，以彩繪的方式在身上畫上運動內衣和緊身褲到健身房運動。

雷諾茲走進健身房拍片，不過才踏入健身房不久一名男子就告訴她：「小姐，如果妳沒穿衣服就應該離開」，但雷諾茲卻堅稱自己有穿衣服。男子向前查看，指出雷諾茲身上的是彩繪，根本不能算是穿衣服。他表示這樣的穿著很不得體，他自己也在娛樂圈工作，所以知道她的目的。

跟雷諾茲一起到健身房拍片的男子出聲表示：「她有遮好自己的身體啊」，雷諾茲隨後也在X上po出其他照片反擊。她表示，為什麼男YouTuber做一樣的彩繪到健身房運動就能被接受、女性就該被抨擊？她認為社會上根本是對男女有不一樣的標準，不過這樣的發言並沒有為她加分。

不少網友認為雷諾茲這麼做本來就有錯，根本與性別無關。有人說真的很受不了這些網紅，「認為有保鑣在旁邊就可以想幹嘛就幹嘛」、「彩繪的褲子本來就不是真的褲子啊」、「嗆得好，這樣穿本來就不得體」，更有網友說：「獲得關注的唯一辦法就是展露身體？很悲哀」。

彩繪 健身房 網紅

延伸閱讀

巴黎街頭行騙新手法 抓準人性弱點逼你捐錢

靠發生關係捐精生180子 51歲男遲遲沒脫單：沒人能接受

影／療癒長途飛行疲憊 機場推「草泥馬抱抱」暖爆乘客

影／羅馬精品街男子浪漫求婚遭拒 爆紅影片掀兩派論戰

相關新聞

影／網紅拍片以「彩繪運動裝」上健身房 遭嗆：沒穿衣服別進來

美國加州一名網紅為了拍片，「穿上」彩繪的運動內衣和緊身褲到健身房運動。不過在拍片的過程當中，她被其他會員批評，認為她應該要穿衣服才能進健身房，衝突影片也吸引不少網友點閱留言。

影／朋友慫恿拍片 青少年竟淋汽油點火自焚

國外一名青少年疑似為了拍片，在其他朋友慫恿之下竟然在身上淋汽油，並且點火燃燒。

罕見電梯奪命意外！ 維修員救受困者反被門夾住頭 恐怖後續爆頭慘死

馬來西亞發生恐怖升降機奪命意外！檳島市1名年輕升降機維修員為救出困電梯男子，撬開升降機門進行維修時，電梯門竟突然關上，維修員頭部慘被夾住，身體卻在電梯外動彈不得，更恐怖的是升降機突然墜落，維修員當場爆頭慘死。警方正調查引致是次升降機事故的原因。

平安夜倫常兇案！女子遭刺斃伏屍租屋處 警17小時後拘捕胞弟與女同黨

正值平安夜，馬來西亞發生謀殺案。1名41歲女子被發現在組屋（即香港的公屋）單位內遇害，警方在現場搜索後檢獲1柄利刀，初步相信死者遭利刀刺斃。警方調查17小時後，火速拘捕死者胞弟和女同黨，正追查其犯案動機。

偷地溝油！美國3華裔男偷1250公升餐廳廢油 警方拆解原來這麼值錢

美國佛羅里達州有3名華裔男子涉偷地溝油被捕，更遭警方公開容貌！當地警方表示，上週六（ 23日）有回收食用油的公司保安員，發現有2架可疑卡車，暗中跟蹤下看到該貨車先後前往3間餐館，並以喉管從該回收食用油公司的油箱抽走餐廳廢油（ 俗 稱「地溝油」），合共偷走1250公升廢油，總值1036.41美元（約41,812台幣），3人被控嚴重偷竊罪，各人交出2,500美元（約76,737台幣）保釋金後獲准保釋。

影／機師降落出包錯過跑道 俄羅斯客機落在冰凍河流正中央

俄羅斯一架載有34人的蘇聯時期客機因為機師錯過了跑道，最後降落在遠東地區一處機場附近的冰凍河流上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。