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女子「過世40分鐘」竟奇蹟復活 10天後檢查結果讓醫驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一女子科斯蒂（Kirsty Bortoft）在「過世」40分鐘後奇蹟復活，並聲稱冥想能加速痊癒。圖／擷自《The Sun》
英國一女子科斯蒂（Kirsty Bortoft）在「過世」40分鐘後奇蹟復活，並聲稱冥想能加速痊癒。圖／擷自《The Sun

人死後是否會進入另一個世界，是許多人好奇的問題。據外媒《The Sun》報導，英國一名三寶媽科斯蒂（Kirsty Bortoft）在「過世」40分鐘後奇蹟復活，之後她與醫生分享自己在死亡期間經歷的事，讓對方非常震驚。

報導指出，49歲的科斯蒂和未婚夫斯圖（Stu）原打算在2021年1月29日共度一夜，但斯圖卻發現科斯蒂躺在沙發上一動不動，眼睛睜得很大，皮膚上還呈現奇怪的六邊形圖案。在將科斯蒂緊急送醫後，發現她是因藥物導致心臟驟停，不過即使醫護人員全力救治，科斯蒂仍昏迷不醒，家屬更被告知「她（科斯蒂）生存機會只有百分之六，要做好最壞的打算」。

不過，科斯蒂在猶如「過世」的狀態下，經急救40分鐘後突然復活。科斯蒂透露，當時自己的靈魂在一位會通靈的友人家中前廳，她還請對方幫忙寫遺書，但該名朋友卻嚴厲的要求她回到身體，甚至強調「妳不會死，妳的使命還沒結束」。科斯蒂表示，當她終於回到身體後，便確切的知道自己需要做什麼才能讓身體痊癒，就像電腦在下載資訊一樣。

在科斯蒂復活的10天後，醫護人員便為她進行肺部X光檢查，卻發現疤痕與積水幾乎消失，醫生也對此非常震驚。科斯蒂說明，自己堅信冥想能加速癒合，並對身體康復感到興奮。科斯蒂稱，自己期望透過分享這段神奇經歷，讓他人的焦慮得以緩解，「這次的經歷讓我成為更勇敢的人，並開始感激自己擁有的一切」。

@kirstybortoft

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冥想 靈異

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