耳內抓出活蜘蛛仍感到疼痛 她崩潰就醫竟發現「超大蜘蛛巢」

今年10月，英國一名女子在耳朵裡聽到奇怪聲音，且持續感到疼痛，原本以為只是太久沒清耳垢，沒想到檢查後卻抓出一隻蜘蛛，耳內還有蜘蛛築的巢，十分噁心且驚悚。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的懷爾德（Lucy Wild）某天早晨，耳朵感到十分疼痛，便自行用有攝影功能的耳內清潔機清理耳朵，結果竟意外發現耳內藏有一隻蜘蛛，「我激動地嘗試將蜘蛛弄出來，我們打電話給救護人員，他們要我將溫熱橄欖油倒入耳中，就可以將蜘蛛抓出來。」

將油倒入耳中後，懷爾德順利將身形約1公分的蜘蛛弄出來，耳朵稍微出血、聽力也受到影響。原以為事情告一段落，沒想到幾天後，懷爾德的耳朵仍然感到疼痛。她再次用耳內清潔機檢查，沒想到卻在耳朵深處發現一大塊黑色物體，看起來像一隻更大的蜘蛛。

懷爾德嚇得趕緊就醫，醫生檢查後告訴她是「蜘蛛巢」，並表示他從未見過這種事，看起來就像是影集《怪奇物語》會出現的東西。最後在經歷痛苦的手術後，終於成功將蜘蛛巢從懷爾德的耳朵內移除。

懷爾德回憶手術當下，「手術時我還吐出來，因為真的太痛苦了，比生小孩還可怕。」雖然手術十分順利，但懷爾德仍覺得有殘留物在耳內，之後還會再回診繼續觀察。