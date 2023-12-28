影／療癒長途飛行疲憊 機場推「草泥馬抱抱」暖爆乘客
長途旅行總會讓人身心感到疲倦，美國俄勒岡州一座機場為了撫慰乘客疲憊的身心，特別安排了「草泥馬」來給乘客抱抱，就是要給乘客歡樂的搭機體驗。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國俄勒岡州的波特蘭國際機場在12月安排了兩隻駱馬到機場療癒乘客。這兩隻駱馬貝尼（Beni）和普林斯（Prince）是透過非營利組織「山峰治療-駱馬與羊駝」（Mountain Peaks Therapy Llamas & Alpacas）安排的。該機構藉由讓顧客與駱馬和羊駝互動，提供動物輔助治療。
動物輔助治療是指讓經過訓練及篩選的動物與人互動，藉此提升顧客的認知功能、情緒調適、人際關係和壓力調適等。駱馬貝尼和普林斯穿著紅蝴蝶結，戴上鹿角，站在機場的遊客中心陪伴乘客。乘客可以摸牠們的頭、擁抱牠們或親吻牠們。
機場媒體公關經理費雷（Allison Ferre）表示，這項安排為乘客帶來歡樂，增添假期氛圍。波特蘭機場整年度都會安排不同的治療動物，希望能夠緩解乘客旅行的壓力。
波特蘭國際機場的官方Instagram帳號也將兩隻駱馬跟乘客互動的影片分享上網，並表示能夠為乘客帶來笑容，真的讓機場工作人員也感到很開心。不少網友也紛紛留言表示，波特蘭機場真是太有愛太貼心了，甚至還有網友開玩笑說自己可能會為了摸駱馬錯過班機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言