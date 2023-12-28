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影／療癒長途飛行疲憊 機場推「草泥馬抱抱」暖爆乘客

聯合新聞網／ 綜合報導
駱馬出現在機場，讓互動的乘客十分驚喜開心。圖擷自Instagram
駱馬出現在機場，讓互動的乘客十分驚喜開心。圖擷自Instagram

長途旅行總會讓人身心感到疲倦，美國俄勒岡州一座機場為了撫慰乘客疲憊的身心，特別安排了「草泥馬」來給乘客抱抱，就是要給乘客歡樂的搭機體驗。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國俄勒岡州的波特蘭國際機場在12月安排了兩隻駱馬到機場療癒乘客。這兩隻駱馬貝尼（Beni）和普林斯（Prince）是透過非營利組織「山峰治療-駱馬與羊駝」（Mountain Peaks Therapy Llamas & Alpacas）安排的。該機構藉由讓顧客與駱馬和羊駝互動，提供動物輔助治療。

動物輔助治療是指讓經過訓練及篩選的動物與人互動，藉此提升顧客的認知功能、情緒調適、人際關係和壓力調適等。駱馬貝尼和普林斯穿著紅蝴蝶結，戴上鹿角，站在機場的遊客中心陪伴乘客。乘客可以摸牠們的頭、擁抱牠們或親吻牠們。

機場媒體公關經理費雷（Allison Ferre）表示，這項安排為乘客帶來歡樂，增添假期氛圍。波特蘭機場整年度都會安排不同的治療動物，希望能夠緩解乘客旅行的壓力。

波特蘭國際機場的官方Instagram帳號也將兩隻駱馬跟乘客互動的影片分享上網，並表示能夠為乘客帶來笑容，真的讓機場工作人員也感到很開心。不少網友也紛紛留言表示，波特蘭機場真是太有愛太貼心了，甚至還有網友開玩笑說自己可能會為了摸駱馬錯過班機。

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