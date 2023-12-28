馬來西亞水災！孝子洪水中推船5公里載父母逃生 受訪爆心酸原因

馬來西亞多地發生水災，當地有23歲青年選擇自救，把父母送上小船后在洪水中「推船」5公里，成功送家人到附近臨時疏散中心。該孝子接受當地傳媒訪問，透露父親患膀胱癌行動不便，當時所有主要道路已被洪水淹沒，他怕水流太急會翻船，只有自己落水又推又遊，「為了父母，我必須鼓起勇氣」。他現在希望洪水儘快退去，以儘快安頓好父親。

馬來西亞發生嚴重水災，多地區民需疏散，其中有青年推著載有父母水船穿過逾1米深洪水，引起熱議。23歲的莫哈末拉菲齊居於吉蘭丹州蘭鬥班讓峇羅比奧甘榜瓜湄公（ Kampung Gual Mekong ），他日前在洪水中被迫扶著50歲父親和41歲母親上船，再下水推船到5公裡外安全地方，「我永遠不會忘記這樣的經歷」。

馬來西亞發生水災。（網上圖片）

洪水來襲時他一家住所附近水位暴漲，通往區內的主要道路全被洪水淹沒，家人們不知所措，他想到救援隊伍也會面對同樣問題。莫哈末拉菲齊父親半年前患膀胱癌后無法行走，水位快速上升時他沒有時間考慮，怕水流太急會翻船，果斷決定讓父母上船自己落水推。

部份位置水位較高時，他要一邊推船一邊游泳，「很幸運的我還得到了一些村民的幫忙」，而穿越油棕園的湍急水流時情況更差，幸好一家人平安無事，「我願意犧牲自己的生命來換取父母的安全」。其實莫哈末拉菲齊還有2名兄弟姐妹，把父母送走時，手足們正把家當搬到高處避免被洪水淹沒。

莫哈末拉菲指，去年水災時消防拯救隊有前來疏散民眾，但今年洪水是深夜突然來襲，大家都措手不及。他目前把父母安全送到附近一間中學的臨時疏散中心，但仍很擔心父親身體狀況，父親身體不好，現在只能睡在臨時疏散中心，期望洪水儘快退去，讓災民們可以回家清理。

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文章授權轉載自《香港01》