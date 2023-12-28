快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最幸福男人！辣妻愛3P邀23女榨乾尪 明年目標：挑戰45女

香港01／ 撰文：喬納森
布魯克斯（Honey Brooks）早前在社交平台，自揭與丈夫的私密房事，指以前一直沒想過會和其他女子共享丈夫。（影片截圖）
布魯克斯（Honey Brooks）早前在社交平台，自揭與丈夫的私密房事，指以前一直沒想過會和其他女子共享丈夫。（影片截圖）

澳洲有年輕人妻在社交平臺自爆，與丈夫維持「開放式關係」，甚至會主動找其他女伴與自己「共用」丈夫，她自稱樂在更其中，更甚於丈夫，其言論一度引起線民熱議。人妻早前發表來年新目標，指今年夫妻共找了23名女子進行「多人運動」，但她已訂下2024年的新目標，就是希望參與人數可翻倍，找到至少45名女子參與她的計劃。她的大膽言論引來不少網友熱議，有人羨慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」，亦有別人不看好，批評她會離婚收場。

年輕人妻布魯克斯（ Honey Brooks ）早前在社交平臺，自揭與丈夫私密房事，指以前一直沒想過會和其他女子共用丈夫，但嘗試找其他女子與自己的丈夫進行「多人運動」後，就沉迷成癮，而且不僅十分沉迷，還想要進行更多，她亦會把性愛過程拍下，反覆重播自娛。相對丈夫對於這事的態度是「隨便、無所謂」，布魯克斯不斷出主意，思考如何找來更多女子參與。

布魯克斯自稱沉迷「多人運動」，來年大計是找更多女子參與其中。（影片截圖）
布魯克斯自稱沉迷「多人運動」，來年大計是找更多女子參與其中。（影片截圖）

布魯克斯早前拍片述計劃，公開2023年她與丈夫一共找到23名女子與她們進行「多人運動」，她希望2024年參與人數翻倍至45名女子，表示「我對這個目標感到興奮」，但她自知不簡單，因為幾乎每周要找到願意和夫妻倆一起「多人運動」的女子才能達成目標，因此她藉此呼籲潛在物件：「你在哪裡？我會去找你，我們一起來玩吧！」

布魯克斯大膽行為及言論，引來不少網友熱議，有人不看好，批評她很快會以離婚收場，但她不以為意；亦有網友羡慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」、「我可加入嗎」」、「天底下怎麼有這麼好的老婆」。

延伸閱讀：

出軌控訴？人妻租廣告版公開揭發老公出軌 網友質疑賣這種廣告

人妻當街被斬7刀送院不治 疑兇墮橋跳海獲救 被捕警調查原因

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 性愛

相關新聞

手術室當砲房？帥醫激戰多名女子 還拍197段不雅片及照片

英國發生醫生涉嚴重違反職業操守事件！1名在劍橋大學畢業的家庭醫生疑在工作期間，與不同女子在手術室內發生性行為，並且指拍下影片，而他亦曾在手術室向女員工做出猥褻行為，事件直至他向1名與他發生性關係的員工傳送197張性愛照片及影片才揭發。英國醫學委員會早前進行調查，涉事醫生辯稱這些行為是雙方自願，並指自己在手術室中發生性行為，是他為滿足自己的性癮。案件將於明年4月有裁決，涉事醫生可能失去專業資格。

最幸福男人！辣妻愛3P邀23女榨乾尪 明年目標：挑戰45女

澳洲有年輕人妻在社交平臺自爆，與丈夫維持「開放式關係」，甚至會主動找其他女伴與自己「共用」丈夫，她自稱樂在更其中，更甚於丈夫，其言論一度引起線民熱議。人妻早前發表來年新目標，指今年夫妻共找了23名女子進行「多人運動」，但她已訂下2024年的新目標，就是希望參與人數可翻倍，找到至少45名女子參與她的計劃。她的大膽言論引來不少網友熱議，有人羨慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」，亦有別人不看好，批評她會離婚收場。

日本公司請師父為「蟑螂、蚊子」誦經40年 員工恭敬祭拜蟲子遺照

許多人對蟑螂、蚊子等害蟲避之唯恐不及，但日本有間公司連續40年為蟲蟲舉辦「超度法會」，特別找師父來幫他們念經，員工們也會在遺照前祭拜，感恩這些蟲蟲，原來這間公司是「殺蟲劑公司」，他們每年都舉辦法會來感謝這些蟲子的犧牲。

馬來西亞水災！孝子洪水中推船5公里載父母逃生 受訪爆心酸原因

馬來西亞多地發生水災，當地有23歲青年選擇自救，把父母送上小船后在洪水中「推船」5公里，成功送家人到附近臨時疏散中心。該孝子接受當地傳媒訪問，透露父親患膀胱癌行動不便，當時所有主要道路已被洪水淹沒，他怕水流太急會翻船，只有自己落水又推又遊，「為了父母，我必須鼓起勇氣」。他現在希望洪水儘快退去，以儘快安頓好父親。

太魔性！15歲櫻花妹TikTok「18秒舞蹈短片」逾1800萬觀看

一名日本女高中生，先前於TikTok上傳一段在教室跳舞的18秒影片，魔性的舞步讓人反覆觀看，目前已突破420萬次觀看，被轉載到X後，再度吸引逾1300萬次瀏覽。

《小鬼當家》翻版？6歲童獨自搭機上錯航班 嬤機場等嘸人才知「孫在257公里外」

電影《小鬼當家》是每年耶誕節必看的經典電影之一，不過類似的劇情卻在生活中真實上演。日前有一名6歲男童原本計劃獨自搭飛機到佛羅里達州的麥爾茲堡，與祖母共度耶誕假期，不料卻搭錯班機飛往奧蘭多，導致祖母必須在男童下機後，花上4小時開257公里的車程，把孫子接回家團聚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。