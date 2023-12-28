最幸福男人！辣妻愛3P邀23女榨乾尪 明年目標：挑戰45女

澳洲有年輕人妻在社交平臺自爆，與丈夫維持「開放式關係」，甚至會主動找其他女伴與自己「共用」丈夫，她自稱樂在更其中，更甚於丈夫，其言論一度引起線民熱議。人妻早前發表來年新目標，指今年夫妻共找了23名女子進行「多人運動」，但她已訂下2024年的新目標，就是希望參與人數可翻倍，找到至少45名女子參與她的計劃。她的大膽言論引來不少網友熱議，有人羨慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」，亦有別人不看好，批評她會離婚收場。

年輕人妻布魯克斯（ Honey Brooks ）早前在社交平臺，自揭與丈夫私密房事，指以前一直沒想過會和其他女子共用丈夫，但嘗試找其他女子與自己的丈夫進行「多人運動」後，就沉迷成癮，而且不僅十分沉迷，還想要進行更多，她亦會把性愛過程拍下，反覆重播自娛。相對丈夫對於這事的態度是「隨便、無所謂」，布魯克斯不斷出主意，思考如何找來更多女子參與。

布魯克斯自稱沉迷「多人運動」，來年大計是找更多女子參與其中。（影片截圖）

布魯克斯早前拍片述計劃，公開2023年她與丈夫一共找到23名女子與她們進行「多人運動」，她希望2024年參與人數翻倍至45名女子，表示「我對這個目標感到興奮」，但她自知不簡單，因為幾乎每周要找到願意和夫妻倆一起「多人運動」的女子才能達成目標，因此她藉此呼籲潛在物件：「你在哪裡？我會去找你，我們一起來玩吧！」

布魯克斯大膽行為及言論，引來不少網友熱議，有人不看好，批評她很快會以離婚收場，但她不以為意；亦有網友羡慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」、「我可加入嗎」」、「天底下怎麼有這麼好的老婆」。

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文章授權轉載自《香港01》