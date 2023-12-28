快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中頭彩好友秒向他伸手求救急 他借完才知背後真相氣到絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子中了彩券大獎，卻因此和好友分道揚鑣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子中了彩券大獎，卻因此和好友分道揚鑣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

很多人平時喜歡買樂透，做公益之餘還能試試手氣，看自己會不會是中獎的幸運兒。然而，若是真的中了大獎，生活又會發生什麼樣的變化呢？近來日本媒體就報導，一位好不容易中了獎的男子，卻有著不幸的發展。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名T先生的50多歲男性，有一位從學生時期就認識的好友S先生，兩人都是收入普通的上班族，也都各自有家庭，並需要負擔相關開銷。每年到了年底，兩人就會一起去買彩券，試試自己的手氣。

有一次開獎，T先生很驚訝地發現自己中了一等賞，賞金高達1億5000萬日幣（約相當於新台幣3258萬元），儘管當下感到不敢置信，但多次對獎之下，確定手上彩券的號碼正是一等獎的號碼。此時S先生打給他，說自己慣例又沒中，T先生便坦承自己中大獎的事。

S先生也感到非常驚訝，並且替T先生感到高興。不過他也表明，自己還有房貸、小孩子上大學的錢要繳，希望T先生能借一點給他。看在朋友情誼，T先生便分出100萬日幣（約相當於新台幣21.7萬元）借給S先生。未料S先生拿到這些錢後，將一部分拿去投資，結果賠得精光，只得再借一次一百萬。

T先生雖然還是借了，但後來聽說S先生拿到錢，其實沒有好好運用在生活開銷上，反而變得奢侈浪費，讓他感到氣憤，於是決定再也不借錢給他。兩人的關係因此決裂，且在幾年之後，S先生就因為自己的行為，結果宣告破產，成為一場悲劇。

日本 彩券

延伸閱讀

又是新挑戰？日年輕人「狂吞咳嗽藥」倒地送醫 小學生都受害

弟弟猝死、弟媳遠走高飛…他怕有意外急勸母親立遺囑 閃過遺產糾紛

妻花大錢逼年幼女兒學英文 他怨成效差反被嫌「都是你的錯」

日圓貶值重挫日本經濟 GDP排行「1980年以來最差」恐被德國超越

相關新聞

手術室當砲房？帥醫激戰多名女子 還拍197段不雅片及照片

英國發生醫生涉嚴重違反職業操守事件！1名在劍橋大學畢業的家庭醫生疑在工作期間，與不同女子在手術室內發生性行為，並且指拍下影片，而他亦曾在手術室向女員工做出猥褻行為，事件直至他向1名與他發生性關係的員工傳送197張性愛照片及影片才揭發。英國醫學委員會早前進行調查，涉事醫生辯稱這些行為是雙方自願，並指自己在手術室中發生性行為，是他為滿足自己的性癮。案件將於明年4月有裁決，涉事醫生可能失去專業資格。

最幸福男人！辣妻愛3P邀23女榨乾尪 明年目標：挑戰45女

澳洲有年輕人妻在社交平臺自爆，與丈夫維持「開放式關係」，甚至會主動找其他女伴與自己「共用」丈夫，她自稱樂在更其中，更甚於丈夫，其言論一度引起線民熱議。人妻早前發表來年新目標，指今年夫妻共找了23名女子進行「多人運動」，但她已訂下2024年的新目標，就是希望參與人數可翻倍，找到至少45名女子參與她的計劃。她的大膽言論引來不少網友熱議，有人羨慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」，亦有別人不看好，批評她會離婚收場。

中頭彩好友秒向他伸手求救急 他借完才知背後真相氣到絕交

很多人平時喜歡買樂透，做公益之餘還能試試手氣，看自己會不會是中獎的幸運兒。然而，若是真的中了大獎，生活又會發生什麼樣的變化呢？近來日本媒體就報導，一位好不容易中了獎的男子，卻有著不幸的發展。

馬來西亞水災！孝子洪水中推船5公里載父母逃生 受訪爆心酸原因

馬來西亞多地發生水災，當地有23歲青年選擇自救，把父母送上小船后在洪水中「推船」5公里，成功送家人到附近臨時疏散中心。該孝子接受當地傳媒訪問，透露父親患膀胱癌行動不便，當時所有主要道路已被洪水淹沒，他怕水流太急會翻船，只有自己落水又推又遊，「為了父母，我必須鼓起勇氣」。他現在希望洪水儘快退去，以儘快安頓好父親。

日本公司請師父為「蟑螂、蚊子」誦經40年 員工恭敬祭拜蟲子遺照

許多人對蟑螂、蚊子等害蟲避之唯恐不及，但日本有間公司連續40年為蟲蟲舉辦「超度法會」，特別找師父來幫他們念經，員工們也會在遺照前祭拜，感恩這些蟲蟲，原來這間公司是「殺蟲劑公司」，他們每年都舉辦法會來感謝這些蟲子的犧牲。

太魔性！15歲櫻花妹TikTok「18秒舞蹈短片」逾1800萬觀看

一名日本女高中生，先前於TikTok上傳一段在教室跳舞的18秒影片，魔性的舞步讓人反覆觀看，目前已突破420萬次觀看，被轉載到X後，再度吸引逾1300萬次瀏覽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。