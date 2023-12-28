中頭彩好友秒向他伸手求救急 他借完才知背後真相氣到絕交

很多人平時喜歡買樂透，做公益之餘還能試試手氣，看自己會不會是中獎的幸運兒。然而，若是真的中了大獎，生活又會發生什麼樣的變化呢？近來日本媒體就報導，一位好不容易中了獎的男子，卻有著不幸的發展。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名T先生的50多歲男性，有一位從學生時期就認識的好友S先生，兩人都是收入普通的上班族，也都各自有家庭，並需要負擔相關開銷。每年到了年底，兩人就會一起去買彩券，試試自己的手氣。

有一次開獎，T先生很驚訝地發現自己中了一等賞，賞金高達1億5000萬日幣（約相當於新台幣3258萬元），儘管當下感到不敢置信，但多次對獎之下，確定手上彩券的號碼正是一等獎的號碼。此時S先生打給他，說自己慣例又沒中，T先生便坦承自己中大獎的事。

S先生也感到非常驚訝，並且替T先生感到高興。不過他也表明，自己還有房貸、小孩子上大學的錢要繳，希望T先生能借一點給他。看在朋友情誼，T先生便分出100萬日幣（約相當於新台幣21.7萬元）借給S先生。未料S先生拿到這些錢後，將一部分拿去投資，結果賠得精光，只得再借一次一百萬。

T先生雖然還是借了，但後來聽說S先生拿到錢，其實沒有好好運用在生活開銷上，反而變得奢侈浪費，讓他感到氣憤，於是決定再也不借錢給他。兩人的關係因此決裂，且在幾年之後，S先生就因為自己的行為，結果宣告破產，成為一場悲劇。