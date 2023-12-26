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感人聖誕卡片！男用AI讓過世爸爸聲音重現 媽媽一聽淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用AI模擬過世父親的聲音，製作聖誕卡片給母親，感動了無數人。圖擷自TikTok
一名網友用AI模擬過世父親的聲音，製作聖誕卡片給母親，感動了無數人。圖擷自TikTok

昨（25）日是聖誕節，許多人會跟親友團聚過節，共慶佳節時光，而美國密蘇里州一名男子，他為了讓母親聽到過世父親的聲音，用AI技術成功仿效父親的聲音，做成了一份特別的聖誕卡片送母親，母親時隔1年重新聽到父親的聲音，忍不住落淚，這溫馨的影片也獲得網路迴響。

27歲美國男子菲利普（Philip Willett）在TikTok指出，他的父親約翰（John Willett）多年前罹患胰臟癌，在2022年不敵病魔逝世，而今年聖誕節他想為母親做點特別的禮物，於是嘗試用AI把父親「復活」。

菲利普指出，他當時使用了ElevenLabs文字轉語音軟體，經過多次嘗試後，成功做出與父親語氣、聲調相似的聲音，當他第一次聽到作品時，馬上起了雞皮疙瘩，他說：「我第一次輸入的話是『嗨，親愛的』，因為我爸最常對我們說這句話」。

菲利普用AI製作語音聖誕卡片，並送給母親崔西（Trish），母親打開數位卡片後，裡面有她跟父親的合照，而在翻閱的過程中，突然出現已故丈夫的聲音和她打招呼，說著「嗨，親愛的，我愛妳，我有聽到妳的禱告，我只想讓妳知道，妳是孩子們心中最好的母親，是全世界最堅強的女人，我永遠都在妳的身邊，聖誕快樂」，這段話令她熱淚盈眶。

這段影片發布後，獲得了600萬的點閱率，很多網友指出「我也被感動到哭了」、「這是最棒的禮物！」、「我看到快哭了，但我仍會看完這段影片」、「兩年前我的父親也罹患胰臟癌過世，我不知道自己能否克服，但我也非常想念他的聲音」、「我的父親也在前兩週過世，我會為你和你的家人祈禱」、「我希望能知道如何做出這種語音卡片，這樣我就能製作母親的語音給我父親了」。

@phillipwillett

My dad passed away from pancreatic cancer 1.5 years ago. So I decided to do something special for my mom this year for Christmas. It’s been so long since we’ve heard his voice…So I made her a video using an AI software to match his exact voice. The result was absolutely amazing. Here’s how it turned out…. #cancer #cancersucks #cancerfighter #pancreaticcancer #christmasgift #christmastiktok #pancreaticcancerwarrior #cancertok

♬ Lights Are On - Tom Rosenthal

語音 聖誕節 美國 AI

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