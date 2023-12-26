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怕字跡被孩子識破？日本夫妻想1奇招 完美製作聖誕老人來信

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友發文分享，先生為了不讓孩子發現自己的字跡，使用一個特殊物件寫聖誕老人的來信，希望能成功瞞過小孩。圖片來源/X「@ht3_9」
日本網友發文分享，先生為了不讓孩子發現自己的字跡，使用一個特殊物件寫聖誕老人的來信，希望能成功瞞過小孩。圖片來源/X「@ht3_9

平安夜過後孩子們會起床拆來自聖誕老人的禮物，而當晚也成為現代父母忙碌的夜晚。一名日本女網友發文分享，先生為了不讓孩子發現自己的字跡，使用一個特殊物件寫聖誕老人的來信，希望能成功瞞過小孩，貼文一出引發網友熱議，紛紛表示「能感受到父母的認真」。

原PO在X發文分享，為了完美製作出聖誕老人的來信，她的先生拿出字帖模板，將信件內容一一拓印下來，如此一來孩子收到時便不會懷疑是父母的字跡。原PO提到，孩子們還寫了信要給聖誕老人，兒子甚至特地準備一支筆要讓聖誕老人留言，對此網友笑稱「還真是注重細節的兒子」。

此推文發布後，日本網友紛紛表示，「我都用左手寫耶，這樣字跡就不會被看出來」、「我家每年都想不同招，有時用左手寫，有時因為天氣寒冷，所以嘗試寫出顫抖的字」、「感受到父母的真誠」、「真是充滿了愛啊」、「孩子長大的時候，知道了這件事會很感動吧」、「好懷念，小時候我總覺得聖誕老人的筆跡看起來像母親」。

而這篇推文也被轉發到FB社團「日本行銷最前線」，台灣網友看到後也表示，「電影裡的某種預告信嗎」、「其實用打字列印出來就好了吧，我都跟小孩說現在聖誕老公公都用e-mail了」、「來自恐嚇信的靈感嗎」、「真的很用心良苦耶」、「可以考慮從報章雜誌上剪字」、「太可愛了吧」。

日本 父母 小孩 X 聖誕節

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