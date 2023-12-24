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學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌
學霸做什麼都強？東京大學大四生江助（えーすけ）日前上綜藝節目分享個人經歷，目前除了是就讀物理工程系的學生，同時也是一名男公關（俗稱牛郎）。綜合日媒報導，江助平時喜歡看帥哥，也常常觀看有關男公關主題的影片，直到大三時期，一名熟人向他問道「想嘗試做男公關嗎？」，抱著試試看的心理，江助就此踏上男公關之路。
曾在資訊科技公司任實習生，江助回憶開始做男公關後，他發現這一行和以前當補習班講師或在公司實習完全不同，在男公關的世界裡每天都會接觸到不同的人，這不僅令他相當興奮，也打開了視野。
不過相較現在的時尚模樣，江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，也無法和女生建立良好的關係，讓他決定專注在學習上，以考上東京大學為目標，最後也如願上榜。入學後，江助則開始鑽研時尚，信心與日俱增，尤其在當了男公關後，因為常常收到女性的讚賞，自尊心也因此提高。
入行短短1年多，江助已經坐上店內第三寶座。為了擄獲新客人的芳心，江助會有意地透露自己的學歷，這也帶來了意外的效果——當有人正談論一些他不知道的事情時，他會表現出不知道、笨笨的模樣，客人們就會覺得「什麼！你竟然不知道」，並大讚他可愛，無形之間便製造出反差感。
江助認為，過去學習的過程和思維邏輯對他幫助很大，就像入學考試需要先設定目標並反向思考，從而建立實踐的方法，當男公關也需要明確地知道自己在做什麼，然後創造途徑來完成目標。
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