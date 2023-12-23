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《偷偷藏不住》真人版！大學生當義工認識10歲小妹妹 10年後重逢娶她為妻

香港01／ 撰文：謝茜嘉
兩人今年在菲特麗亞的家鄉舉行婚禮的片段。（Tiktok@kamil_faishal149片段截圖）
兩人今年在菲特麗亞的家鄉舉行婚禮的片段。（Tiktok@kamil_faishal149片段截圖）

真愛無分年紀，只要相愛也可長相廝守，印尼男子卡米爾最近拍片分享與相差10歲的妻子相識相愛的感人故事，引起網友討論。2011年還是大學生的他，做義工時遇到當年只有10歲的菲特麗亞，10年之後菲特麗亞主動聯絡，相約見面後兩人還墮入愛河，最終在2022年尾結婚，現時菲特麗亞更懷上他們的愛情結晶。

印尼男子卡米爾近日在Tiktok分享以數張相片合併而成的片段，其中一張是2011年與一位穿粉色T恤的小妹妹的合照。他接受當地媒體訪問時解釋，這是當年10歲的妻子菲特麗亞，「2011年第一次遇到她，她當時還只是個小女孩」。

卡米爾2011年第一次遇到當年10歲的妻子菲特麗亞。（Tiktok@kamil_faishal149片段截圖）
卡米爾2011年第一次遇到當年10歲的妻子菲特麗亞。（Tiktok@kamil_faishal149片段截圖）

卡米爾續指，當時他正讀大學，在8月與其他同學到菲特麗亞的家鄉梳邦村進行社區服務做義工，團隊組織了一場慶祝印尼獨立日的比賽，吸引了村內4個小女孩參加，而其中一個就是菲特麗亞。卡米爾稱，當時是齋戒月，所以只可以在村內服務1個月，加上菲特麗亞只是個小女孩，所以把她當是妹妹，沒有想太多。

但菲特麗亞卻非常喜愛這位大哥哥，服務完結後更不捨卡米爾的離開，甚至偷走了他的電單車匙。卡米爾於是勸說菲特麗亞一番，並承諾會再次回來看望她，她才肯歸還車匙。

不過自此之後，兩人失去聯絡，直至菲特麗亞主動在Facebook詢問卡米爾母親的近況，他們才重新開始見面。卡米爾表示，他們在2021年相約見面，感情瞬間升溫，兩人很快談婚論嫁，「大約在1年後便做出結婚的決定，上天的安排是多麼的美好」。

片中亦有數張相片見證兩人相識相愛的過程，例如是菲特麗亞大學畢業時的合照，甚至是今年在菲特麗亞的家鄉舉行婚禮的片段，卡米爾稱，菲特麗亞現時懷下兩人的愛情結晶品，一家人也幸福美滿。

片段引來大批網友讚好，祝福卡米爾和菲特麗亞一直幸福快樂，又指緣份往往是命中注定，「是上天安排你們10年前的相遇」、「這故事很感人」、「太棒了，兩人要好好珍惜對方」。

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文章授權轉載自《香港01》

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